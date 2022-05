DI SI BURAZERU? Emotivan govor Dina Rađe na komemoraciji Sretenoviću: Mislim da on sada ne bi voleo da mi plačemo i tugujemo!

U prostorijama Košarkaškog saveza Srbije danas je održana komemoracija povodom smrti legendarnog košarkaša Zorana Sretenovića.

Sretenović je preminuo iznenada u četvrtak u 58. godini života od posledica sranog udara.

Od proslavljenog as oprostile su se brojne košarkaške legende među kojima je njegov bivši saigrač, cimer i veliki prijatelj Dino Rađa.

Rađa je na komemoraciji održao jedan dirljiv govor o Sreti.

"Di si burazeru? Tako smo do zadnjeg dana on i ja komunicirali. Sve svoje prijatelje iz ovog vremena smatram svojom braćom, međutim svakog od njih sam zvao nekim svojim nadimkom. Nekoga Toni ili Tonči, nekoga sam zvao Tata, Sobina, Burića sam zvao Bura, Perasa sam zvao Pekmen, a njega sam zvao Burazeru" rekao je Rađa.

On je istakao da je Sreta bio pravi veseljak i da sigurno ne bi voleo da ih vidi kako tuguju.

"Kad je došao u Split 1986, nekako smo se povezali najviše on i ja. Možda zato što su nam cure bile košarkašice pa smo imali neke zajedničke teme, ali svakako pričati o njemu kao o čoveku, mislim da on ne bi voleo da mi sada plačemo i da tugujemo, jer je bio veseljak. Ceo život mu je bio zajebancija", istakao je proslavljeni as.

Posetimo, Sretenović je najbolje igračke dane imao je u dresu splitske Jugoplastike sa kojom je od 1989. do 1991. godine osvojio tri titule klupskog šampiona Evrope.

Kurir sport