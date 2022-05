ZNATE RADONJIĆA - TRENING, TRENING, TRENING I SAMO TRENING! Kalinic sumirao sezonu i poslao važnu poruku pred okršaj sa Cedevitom!

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić rekao je danas da crveno-beli mogu da budu zadovoljni učinkom u svim takmičenjima u dosadašnjem delu sezone, ali je istakao da ono najvažnije tek predstoji - borba za trofeje.

"Jedna teška sezona sa puno nepredvidjenih okolnosti, povrede, korona, mnogo toga što nam je komplikovalo situaciju, počev od predsezone i povrede Erona Vajta u Minhenu. Ali možemo biti zadovoljni", rekao je Kalinić u intervjuu za klupski sajt.

On je naveo da su crveno-beli u svakoj utakmici "bili dostojan protivnik".

"Imali smo velikih pobeda, nekih poraza, ali zaista mislim da je sve ovo što smo učinili neki 'plafon' i da sve iznad toga nije možda bilo realno. Nedostajalo nam je malo sreće u nekim trenucima, iskustva, ali svakako da ne možemo da budemo nezadovoljni učinkom u svim takmičenjima", dodao je Kalinić.

Crvena zvezda je osvojila prvo mesto na kraju regularnog dela ABA lige, a Kalinić je proglašen za najkorisnijeg igrača.

"Individualne titule i nagrade prijaju, ali ništa ne menjaju, niti vrede ako se ne okitiš trofejima", rekao je Kalinić.

"Igrali smo kao ekipa čvrsto, timski. To nas je krasilo ove sezone, izbor za MVP-ja je uvek kontroverzan, svako ima svoje favorite, ako se gleda učinak ekipe koja je prva na tabeli to je jedna strana, ako se gleda individualni učinak nekih igrača u sezoni onda su to Brajs Džons ili Kamenjaš", dodao je on.

Zvezda će u polufinalu ABA lige igrati protiv Cedevita Olimpije, a Kalinić je naveo da je to iskusna, kvalitetna i talentovana ekipa.

"Želimo da ih uvedemo u naš ritam, da igramo našu igru. Pokazali su ove sezone da mogu svakoga da pobede. Moramo da odigramo koncentrisano i čvrsto. Format u kome se u polufinalu igra na dve pobede, vrlo je jednostavno, nema velikog prostora za grešku", rekao je Kalinić.

Poslednju utakmicu izabranici Dejana Radonjića odigrali su 23. aprila, a Kalinić je istakao da je "pomalo čudna" ta situacija sa tronedeljnom pauzom ali da je prijala njemu i saigračima.

"Ne mogu da kažem da nam negde nije prijala, pre svega, da malo odmorimo, da pokušamo da zalečimo neke povrede i da se lepo spremimo, skautiramo protivnika i udjemo u te mečeve potpuno spremni", rekao je Kalinić.

"Počinje najvažniji deo sezone - nije ostalo još mnogo 10-15 utakmica i sada pravimo bazu za ta najvažniji juriš. Prvi deo je prošao u manjem odmoru, a drugi... Znate trenera Radonjića: trening, trening, trening, trening", dodao je on.

Kalinić je naveo da je prednost domaćeg terena vrlo važna i da će njegovoj ekipi dostna značiti podrška sa tribina.

"Pozvao bih da dodju da nas podrže, da daju i oni sve od sebe da nam pomognu i da uspemo da plasiramo u finale", zaključio je Kalinić.

Prva utakmica polufinalne serije plej-ofa ABA lige izmedju Crvene zvezde i Cedevita Olimpije na programu je u četvrtak id 19.00 u hali "Aleksandar Nikolić".

Kurir spot/Beta