DOĐITE U PIONIR DA SPREČIMO OPSTRUKCIJE NA I VAN TERENA: Oglasila se Zvezda posle poraza u Ljubljani i 42 bacanja sa domaćina

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su drugu utakmicu polufinala ABA lige od Cedevite Olimpije rezultatom 80:88, posle produžetka u Ljubljani. Treći i odlučujući duel dva tima igraće u ponedeljak od 19.00 časova u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.

foto: Starsport

KK Crvena zvezda pozvao je sve navijače kluba, da u što većem broju dođu na utakmicu i tako pomognu ekipi da u majstorici obezbedi plasman u finale regionalnog takmičenja, gde bi crveno-beli branili titulu. U saopštenju koje je izašlo na sajtu kluba između ostalog stoji:

"KK Crvena zvezda poziva ovom prilikom sve naše navijače da dođu u halu u ponedeljak i pruže gromoglasnu podršku našem timu. Ta podrška biće im preko potrebna ne samo zbog činjenice da naspram sebe imaju izuzetno kvalitetan tim, već i zbog pojedinih „dešavanja“ i pokušaja da se opstruira naš tim na terenu i van njega! Nažalost o tome svedočimo godinama unazad uvek u isto vreme i na gotovo identične načine, i to se na našu žalost, ponavlja i ove sezone u vreme kada kreće bitka za trofeje! KK Crvena zvezda zato poziva sve naše navijače da dođu u halu u ponedeljak i podrže tim u nastojanjima da dođu do pobede i to isključivo na košarkaškom terenu i plasiraju se u finale!"

foto: @starsport

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić posle izgubljene utakmice u Ljubljani ukazao je na jedan detalj - 42 slobodna bacanja za Olimpiju, u odnosu na Zvezdinih 15.

- Ono što mi bode oči je veliki broj slobodnih bacanja koje je izvela Cedevita Olimpija. Ne sećam se da su nam se takve stvari dešavale u Evroligi, gde smo igrali daleko agresivnije. Nisam zadovoljan kako smo odigrali, okrećemo se majstorici, cilj je naravno pobeda.

Kurir sport