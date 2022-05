NIKOLA MIROTIĆ MVP EVROLIGE: Željko Obradović uručio nagradu asu Barselone!

Košarkaš Barselone Nikola Mirotić proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) Evrolige, uoči početka fajnal-fora u Beogradu.

Mirotiću je MVP nagradu predao trener Partizana i devetostruki šampion Evrolige, Željko Obradović.

"Veliko zadovoljstvo mi je što sam primio nagradu od najboljeg trenera. Hvala timu, stručnom štabu, igračima, ovo je timski posao i pre nekoliko nedelja Nik Kalates mi je rekao da ga se setim ako osvojim MVP nagradu. Hvala Niku jer mi olakšava život na terenu, sjajan je saigrač i prijatelj. Hvala i mom ličnom treneru Jadranu Vujačiću, gurao me je da dođem do ovog nivoa, on je verovao u mene mnogo više nego što sam ja sam u sebe", rekao je Mirotić.

foto: @starsport

Sjajni košarkaš Barselone se nada da će nastaviti dominaciju i na Fajnal foru.

"Sjajan je osećaj imati nagradu u rukama, ali posao ovde još nije gotovo. Prošle sezone je Micić odradio sjajan posao, pokazao je to na F4, zaslužio je i nadam se da ću to ja uraditi ove godine".

Nagradu za najboljeg trenera Evrolige dobio je šef stručnog štaba Olimpijakosa Jorgos Barcokas.

Nagradu "Aleksandar Gomeljski" mu je uručila surpurga legendarnog srpskog trenera Dušana Ivkovića, Nena.

foto: @starsport

Najbolji potez Evrolige izveo je košarkaš Olimpijakosa Kostas Slukas, koji je postigao pobedničku "trojku" u produžetku protiv Efesa.

Srpskom igraču i članu Efesa Vasiliju Miciću trofej "Alfonso Ford" za najboljeg strelca Evrolige uručio je ambasador fajnal-Fora Igor Rakočević.

"Nisam očekivao tu nagradu, moj stil igre nije takav da jurim poene, ali desilo se. Drago mi je što sam sebi pokazao da svake godine mogu da napredujem u svakom segmentu igre", rekao je Micić nakon dodele ove prestižne nagrade.

foto: @starsport

Nagradu za najboljeg odbrambenog igrača pripala je Kajlu Hajnsu iz Milana, a Rokas Jokubaitis iz Barselone je najbolji mladi igrač.

U najbolju petorku Evrolige izabrani su Majk Džejms (Monako), Šejn Larkin (Efes), Valter Tavares (Real Madrid), Mirotić (Barselona) i Saša Vezenkov (Olimpijakos).

foto: @starsport

U četvrtak su na programu polufinala Evrolige. Od 18.00 igraju Olimpijakos i Efes, dok tri sata kasnije na teren izlaze Real Madrid i Barselona.

foto: @starsport

Fajnal-for Evrolige igra se u Beogradskoj areni.

Kurir sport/Beta