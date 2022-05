UŽIVO, VIDEO! PARTIZAN - BUDUĆNOST (21.00) Meč odluke u prvom polufinalu ABA lige, sve staje u 40 minuta u Pioniru!

Izabranici Željka Obradovića večeras od 21 čas igraju ključnu utakmicu polufinala ABA lige protiv Budućnosti u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić". Partizan je dobio prvu utakmicu u Beogradu, izgubio u dramatičnoj završnici u Podgorici i sada sledi majstorica!

Amerikanci Zek Ledej i Kevin Panter, svakako su igrači od kojih se očekuje da budu najbolji kada je najvažnije. Finale Kupa Radivoja Koraća i težak poraz od najljućeg rivala Crvene zvezde i osmina finala Evrokupa i bolan poraz od Burse u osmini gfinala u Beogradu, još uvek su nezaceljene rane za crno-bele.

Očekuje se paklena atmosfera u Pioniru, a navijči Partizana su ovacijama pozdravili nekada čuvenog trenera crno-belih Dušana Vujoševića!

00:23 Ovacije za Duleta Vujoševića u Pioniru

Crno-beli su bili blizu da već u Podgorici stignu do drugog trijumfa i plasmana u samu završnicu regionalne lige, međutim, pobedu su ispustili u poslednjim sekundama.

- Napravili smo detaljnu analizu svega onoga što se dešavalo u prethodne dve utakmice, sa posebnim akcentom na ovu poslednju u Podgorici koju smo izgubili. Do sada smo odigrali četiri utakmice protiv Budućnosti, dve u Beogradu i dve u Podgorici, na svakoj je bila izvanredna atmosfera i vladao je fer-plej. Zaista bih voleo da to bude tako i sada bez obzira što utakmica ima ogroman značaj. Pozivam navijače Partizana da dostojanstveno isprate utakmicu, da pomognu našem timu sa dozom onoga što je i do sada krasilo utakmice, a to je korektan odnos prema ljudima iz Budućnosti. Što se same utakmice tiče, mislim da će ekipa biti spremna da odigra dobar meč - podvukao je Željko Obradović.

Pogođena trojka Vladimira Micova na tri sekunde do kraja donela je Podgoričanima trijumf u drugom meču polufinala plej-ofa i nadu da mogu do iznenađenja u majstorici u Beogradu.

U odnosu na rivala, Budućnost je imala više uspeha u ABA ligi, u sezoni 2017/18 bila je prvak, a u naredne dve je stigla do finala koje je izgubila od Crvene zvezde. - Cela sezona staje u preostalih 40 minuta u nedelju veče. Znamo šta nas očekuje, znamo šta treba da se uradi. Ispred naše dvorane stoji grafit: Bez imalo straha, do poslednjeg daha! E tako bih voleo da odigramo u nedelju veče, da damo sve od sebe, pa kako bude - izjavio je trener Budućnosti Aleksandar Džikić.

U četiri međusobna duela u ovoj sezoni, Partizan ima bolji skor - 3:1.

Kurir sport