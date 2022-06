ŽELJKO OBRADOVIĆ: Uroš Trifunović je strašno pogrešio! Trener Partizana poslao svog igrača da uputi izvinjenje Radonjiću VIDEO

Trener Partizana Željko Obradović o četvrtoj utakmici je rekao.

- Najvažnije je to da je 2:2. U plej-ofu nije bitno s kojom razlikom pobeđuješ, već da se ostvari pobeda. Mislim da smo zaslužili da imamo priliku da igramo petu utakmicu. Sve ono što sam pričao je otprilike isto. Požrtvovanost i želje igrača na vrhunskom nivou. Igrači sa klupe su preokrenuli ritam na plus osam za Zvezdu. Mislim pre svega na Lesora, Zagorca i Avramovića. Posle toga je ceo tim odigrao bolje i igrali smo do kraja utakmice u tom ritmu. U ova dva dana moramo da skupimo snage, želje i morala da odigramo što bolje petu utakmicu.

00:14 Obradović poslao Trifunovića i Zagorca da se izvinu Radonjiću zbog skandala

Partizan je odigrao energetski fantastično, samo 48 sati posle prethodne utakmice, na šta je Obradović objasnio.

- Igračima sam na poluvremenu čestitao, rekao im da igramo izvanrednu utakmicu, da su bili izuzetno koncetrisani, da su potrošili puno energije odbrambeno i da su igrali veoma pametno u napadu. To nam je bio veliki problem u sezoni. Nadam se da ćemo biti dovoljno pametni da tako odigramo i u sledećoj utakmici. Utakmica će biti sigurno zahtevna. Probaćemo u ova dva dana da uradimo sve što možemo. Znam oda će to i Zvezda uraditi, i to je draž. Nadam se da će svi pričati samo o košarci posle te finalne utakmice.

O potezu Uroša Trifunovića, Obradović je rekao.

- Imam jedan detalj da istaknem, a koji se nažalost dogodio. Trifunović je strašno pogrešio zato što je reagovao prema klupi Zvezde kako je reagovao. Bez obzira da li je bio isprovociran ili ne. Svoje igrače učim da se uvek časno i dostojanstveno ponašaju. Istom trenutka sam prišao klupi Zvezde i izvinio se Dejanu Radonjiću. Posle utakmice sam zvao Trifunovića i kapitena Zagorca da nađu Radonjića i da mu se izvinu u ime svih. Žao mi je što je do toga došlo. Nema nikakvog opravdanja za to.

Obradović se još jednom osvrnuo na petu utakmicu.

- Crvena zvezda je izuzetno iskusan tim. Neko je izračunao da su igrači Zvezde odigrali oko 200 bitnih utakmica, finala. Moji igrači imaju manje od 80 takvih utakmica. Mi da bi imali neku šansu moramo da budemo na nivou ove utakmice. Spremaćemo se, imam ogromno poverenje u svoje igrače. Uradiću sve da se pripreme i psihološki i kako god da odigramo najbolje što možemo. Zvezda je izvanredan tim i znaju kako da igraju ovakve utakmice. Nemam dilemu da će se skupiti i apsolutno drugačije probati da igraju nego večeras.

