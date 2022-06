OSTOJA MIJAILOVIĆ PROGOVORIO O FINANSIJAMA: Partizan je od države dobio 3.8 miliona, dug za porez je 5

Predsednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović otkrio je do detalja koliko crno-beli duguju i koliko su novca dobili od države.

Prvi čovek Partizana prvo je prokomentarisao ubedljivu pobedu crno-belih u četvtrom meču, kao i samu atmosferu u polupraznom Pioniru.

"Pobedili smo, odigrali smo bolje od našeg gradskog rivala. Pre svega me raduje atmosfera koja je bila normalna kada poredimo sa prve tri utakmice. Bilo je nekoliko neprimerenih skandiranja, uvreda, ubacivanja sitnih predmeta u teren, ali daleko bolje", kaže Mijailović u intervjuu za klupsku televiziju.

foto: @starsport

Naravno, nezaobilazno pitanje je bilo vezano za saopštenja kojih je bilo na peretek u prethodnih nekoliko dana.

"Moram da se ogradim od priče oko saopštenja, ne mogu da prihvatim da nas ravnate sa nekim iz Zvezde. Mi nikada nismo vršili propagandu protiv drugog kluba. Oni se time bave, imali smo ovih dana kako je naš navijač udario policajca, a na snimku se vidi da to nije tačno. Imali smo da smo pustili više ljudi u halu, a ni to nije tačno. Permanentno se vrši propaganda da bi se zaoštravala situacija", smatra prvi čovek crno-belih koji je najavio da će otvoreno govoriti o finanasijama kluba iz Humske.

"Što se tiče Partizana mogu da kažem da smo od dražve dobili 3,8 miliona evra za ovu sezonu! Sa svim javnim preduzećima zajedno, sve ukupno. Dobili smo nešto u aprilu, nešto u junu, ali za prethodnu sezonu. Moram da kažem da je klub prihodovao od karata i privatnih sponzora 4,3 miliona evra. Partizan posluje u skladu sa zakonom. Sav novac ide preko računa! Ne ulazim u Zvezdinu kalkulacije i ne ljutim se ako su dobili više. Pretpostavljam da jesu jer igraju Evroligu. Kada bude Partizan igrao Evroligu pretpostavljam da ćemo imati istu situaciju. Nadam se da će se strasti smiriti", kaže predsednik Partizana i dodaje:

foto: Starsportphoto

"Nikada nisam rekao da sam nezadovoljan. Jedini sam od četiri predsednika velikih klubova član SNS. Nikad to nisam krio i nemam problem s tim. To što neko pušta priču da neko iz Partizana huška navijače protiv države. To nije tačno, mogu svi iz Uprave i kluba na poligraf. Partizan iz godine u godinu dobija sve više novca. Naši navijači nemaju prava da se ljute. Naši sportski neuspesi nemaju veze sa državom. Mi smo krivi ako ne napravimo rezultate", objašnjava Mijailović koji je govorio o dugu za porez.

"Iznećemo sve podatke. Porez o kom pričamo je star 20 godina, nasleđen i od prethodnih Uprava. Čekamo da se odobri reprogram da platimo oko pet miliona evra duga. Nema ravnopravnosti kad Zvezda plati 2,5 odsto poreza. Da budemo realni ova vlast tada nije bila na vlasti. Sadašnji predsednik Zvezde i predsednik KSS Dragan Đilas zajedno, pa vi pitajte ko je to omogućio", rekao je Mijailović koji se osvrnuo i na temu lošeg odnosa dva naša najveća kluba. Tačnije rukovodstava dva kluba.

foto: @starsport

"Drugoj strani su očigledno svi neprijatelji. Kako je moguće da mu 12 velikih košarkaških ljudi koji su prošli kroz Partizan za sve ove godine bude ološ, prevarant", pita se predsenik Partizana.

Odlučujuća utakmica u finalnoj seriji ABA lige biće odigrana u ponedeljak od 20.00, a domaćin će biti Crvena zvezda.

"Želim da pobedi bolji u ponedeljak, i da navijači Zvezde vide kako je izgledala utakmica sinoć. Dajte da budemo ljudi, da bude sve u najboljoj atmosferi i da pobedi bolji. Želim da oba kluba igraju Evroligu", zaključio je Mijailović za kraj razgovora.

