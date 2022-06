SINIŠA MALI OTKRIVA: Evo koliko su Zvezda i Partizan dobili novca od države i koliko DUGUJU!

Ministar finansija Siniša Mali izneo je detalje poslovanja fudbalskih i košarkaških klubova Crvena zvezde i Partizana.

Mali je u jutarnjem programu na TV Pink otkrio da večiti rivali duguju ogroman novac na ime poreza.

"Poslednjih par dana smo uradili detaljnu analizu koliko smo pomogli i Zvezdi i Partizanu i stalno je pitanje koliko je i da li je država pomogla. I sa druge strane, sa koliko su njihova dugovanja za porez. Oni su u nekom reprogramu, ali se to nagomilava iz godine u godinu", kaže Mali i dodaje:

"Da krenemo od košarke, imam preciznu analizu. KKCZ u poslednjih 10 godina od državnih institucija je dobio 26.000.000 evra. KKP je dobio 24.400.000, što od države, tu je i sponzorski ugovor sa NIS-om".

To je izbalansirana pomoć i jednom i drugom klubu. Pogledajte zato dugovanja za poreze. KKCZ duguje 90.660.000 miliona dinara, a čak 640.000.000 dinara Partizan. Ogroman dug i pogledajte kakva je to navika. Kada se ne pomogne, odmah je problem i vređa se država. Svi smo šokirani, zato je predsednik želeo da pričamo o tome.

Dakle, KKCZ i KKP 7.000.000 evra. Za te pare možete tri nova vrtića, ne znam koliko novih autobusa, školskih policajaca da obezbedite. Da uložimo u parkove, nove Domove zdravlja, bolnice. To su ogromne cifre. Tražim podršku građana da razumeju da svaki dinar neplaćenog poreza ide na štetu. Taj neko ko nije izdao račun kupiće sebi novu vikendicu i nova kola, a nama to znači manje izgrađenih vrtića, kilometara puta".

foto: Starsport

Mali je otkrio i iznose koje su fudbalski klubovi dobili od države, u kojoj je razlika u korist Zvezde drastična, ali i da Partizan duguje mnogo više za porez.

Zvezda je od države dobila 17,6 miliona evra, a računajući i sponzorski ugovor sa ruskim Gaspromom, vlasnikom NIS-a, to je ukupno 63,4 miliona evra. S druge strane, Partizan je od države dobio 14 miliona evra, dok nema sponzora na nivou ruske naftne kompanije.

"Pričao sam sa predsednikom Vučićem da država mora da pomogne da nađemo jakog stranog sponzora za Partizan da ga podrži u narednih desetak godina", rekao je Mali.

Međutim, Partizan duguje znatno više novca na ime poreza, čak 1,299 milijardi dinara, dok Zvezda duguje državi 859,7 miliona dinara.

Mali je istakao da će država nastaviti da pomaže klubovima ali uz veću kontrolu finannsija.

foto: @starsport/Peđa Milosavljević

"Prevashodno se nadam da će građani videti na osnovu ovih cifara videti koliko država stoji iza ovih klubova i Zvezde i Partizana. Jer svaki put kada je neki poraz i neki problem, uvek je država kriva i ništa nije uradila. Evo gospodo draga, država je uložila preko 130.000.000 evra, a vi i dalje dugujete za porez ogromne sume novca. To dovoljno govori o njihovom stavu prema svojoj državi. Tu smo da pomognemo, ali moramo da uvedemo više reda u poslovanje sportskih klubova. Rekao sam predsedniku da ćemo nastaviti da ih pomažemo, ali uz veću kontrolu njihovih finansija, kako bismo barem ispoštovali tu obavezu da se porez državi plati i da ti klubovi budu primer. Da se ne vraćamo stalno na to 'dajte novac, morate da nam pomognete', a onda kada državi treba da se plati svoje, od toga nema ništa. Zato stalno ponavljam u gostovanjima da svako uzme svoj fiskalni račun, porez je sveto pismo i nadam se da me građani razumeju zbog toga", zaključio je Siniša Mali.

Kurir sport/B92