TALENTOVANI KOŠARKAŠ SRPSKOG POREKLA IMA PLANOVE! Luka Brajković: Maštam o Srbiji i NBA ligi! (VIDEO)

- Bilo bi divno. Imam srpske korene. Majka Sanja i otac Slađan rođeni su kao i ja u Austriji, ali su mi babe i dede iz Jagodine, odnosno Kosovske Mitrovice. Bio sam u Srbiji prošlog leta, jer sam u Novom Sadu radio sa trenerom Nikolom Ugricom, što mi je mnogo značilo. Treniram i čekam NBA draft - kaže Luka na početku razgovora za Kurir.

Da li je bilo kontakata sa Košarkaškim savezom Srbije?

- Za sada ne. Ali su se interesovali Crvena zvezda i Partizan. Igrao sam u mlađim kategorijama tri Prvenstva Evrope u B diviziji za Austriju. Takođe, kako mi je objašnjeno, dok sam bio u Austriji, zbog tamošnjih propisa nije postojala mogućnost da istovremeno dobijem srpski pasoš. Sada sam u Americi treniram i nadam se da ću biti izabran u drugoj rundi drafta. Ako se to dogodi ostao bih u Americi, u suprotnom došao bih u Evropu, jer želim da igram.

Ima li Luka idole?

- Nikola Jokić, ko drugi? Uživam da ga gledam. Dopada mi se i način na koji igraju Jorgos Printezis i Toko Šengelija. Daleko sam od njih, ali treniram mnogo i verujem u sebe - optimista je Luka.

Cimer me naučio srpski

Srpski jezik je dobar?

- Do dolaska na koledž bio je slab. U kući smo ga govorili, ali nisam uspeo da se oslobodim. Onda mi je prve godine cimer bio Dušan Kovačević i sa njim sam uvek kada smo sami pričao na srpskom jeziku. To mi je uz boravak u Novom Sadu mnogo pomoglo. On je po ceo dan slušao našu muziku, pa sam i ja postao fan Ane Nikolić. Mogu i da se pohvalim da čitam i pišem i latinicu i ćirilicu. Na to sam ponosan.