REBRAČA ZA GODINU I PO DANA SMRŠAO ČAK 30 KILOGRAMA Imao je 158 kilograma, a onda je rešio da okrene NOVI LIST! Evo kako je uspeo!

Proslavljeni srpski košarkaš Željko Rebrača uspeo je da smrša čak 30 kilograma za godinu i po dana.

Bivši reprezentativac naše zemlje dugo je imao problema sa viškom kilograma, međutim, pre dve godine odlučio je da okrene novi list. Počeo je da trenira, uveo je poseban režim ishrane i zahvaljujući velikom trudu danas izgleda i oseća se sjajno.

- U tom periodu nisam ništa trenirao, dosta sam jeo, pio vino i uopšte nisam vodio računa o ishrani. Kada sam stao na vagu i video da imam 158 kilograma, shvatio sam da sam prevršio svaku meru i odlučio sam da počnem sa mršavljenjem - kaže Rebrača za Hit.

Bivši košarkaški reprezentativac Srbije otkriva da su za njegovu transformaciju zaslužni korigovana ishrana i treninzi.

- Krenuo sam da treniram sat vremena dnevno, od osam do devet ujutru. Počeo sam da idem na boks, a u kombinaciji sa tim radio sam kardiovežbe sa plankom i tegovima. Jeo sam do pet posle podne, a onda 18 sati nisam unosio nikakvu hranu u organiza da bi se sve lepo svarilo. To je bila kao neka vrsta autofagije. Zahvaljujući tome uspeo sam da smršam 30 kilograma za godinu i po dana i sada imam 128 - otkriva Željko.

Rebrača nam je detaljno objasnio kako je u tom periodu izgledala njegova ishrana, koju praktikuje i danas.

- Za doručak gledam da unesem dosta proteina. Na primer pojedem šejk sa voćem i jajima. Za ručak neki biftek ili piletinu sa povrćem. Radnim danima gledam da imam dva obroka dnevno - priča Željko i dodaje da poslednjih godina voli da ispoštuje sve postove.

- I Božićni i Uskršnji post ispoštovao sam do kraja. Volim to i prija mi.

