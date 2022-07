ČOVIĆ OTKRIO MALO POZNATE DATALJE IZ PARTIZANOVE PROŠLOSTI: Uspeli smo da sprečimo smenu Obradovića, a onda je on osvojio Istanbul

Predsednik kluba sa Malog Kalemegdana otkrio je kako je pomogao 1992. godine klubu iz Humske da osvoji Kup šampiona, sadašnju Evroligu, u Istanbulu, gde su u finalu savladali Huventud sa 71:70.

"Mislim da je Željko jedan od najboljih trenera u Evropi", odgovorio je Čović za "Ekspres" na pitanje šta misli o Obradoviću i Saviću kao sportskom delu Partizana, pa otkrio i dosad nepoznate detalje iz prošlosti.

"Malo sam učestvovao i u njegovoj biografiji, što Dragan Kićanović jako dobro zna. Prvi put 1992. pred Istanbul. Partizan je tada imao neki krizu rezultata i grupa ljudi iz uprave bila je rešena da smeni Željka Obradovića. Tako su razmišljali Siske Čolović, Miketa Đurić, Milenko Savović, čak i profesor Nikolić. Međutim, sreća da je Kića bio izuzetno razuman. On je uradio svoje, a ja sam pomogao da privolimo profesora Nikolića na našu stranu jer je on u to vreme bio veoma aktivan u formiranju FMP-a. Sa nama je radio četiri godine i hvala mu jer su tada postavljeni izuzetno moćni temelji kluba. Uspeli smo, dakle, tada da sprečimo smenu Željka i on je napravio podvig u Istanbulu", rekao je Čović.

(Kurir sport/Ekspres)