DA SE TO NIJE DOGODILO DRAŽEN BI ZAVRŠIO U ZVEZDI! Aco Petrović otkrio istinu o čuvenom transferu: Jedan koš je presudio!

Aco Petrović, brat jednog od najboljih evropskih košarkaša svih vremena Dražena Petrovića, otkrio je da je lako moglo da se dogodi da slavni as umesto Cibone izabere Crvenu zvezdu.

Početkom osamdesetih godina Dražen je blistao u dresu Šibenke i najjači klubovi bivše Juge utrkivali su se ko će ga dovesti.

Mnogi su mislili da je zbog brata odabrao Cibonu, ali Aco tvrdi da to nije istina.

"Ovako retroaktivno gledajući bilo bi to najlakše reći i meni bi to nahranilo ego da kažem da je Dražen došao zbog brata. Ne. Dražen je došao u Cibonu zbog Nakićevog horoga sa kojim je Cibona osvojila titulu. Cibona je sa tim košem igrala Ligu šampiona i Dražen je zbog toga došao", otkrio je Aleksandar Petrović.

Cibona je u sezoni 1983/84 završila kao prva posle regularnog dela sezone i generacija u kojoj su igrali Mihovil Nakić, Andro Knego, Zoran Čutura i Franjo Arapović došla je u plejofu do finala sa Crvenom zvezdom. Nakon tesne pobede 78:76 u prvom meču u Zagrebu crveno-beli su uzvratili i ubedljivo dobili rivala sa osam razlike u Beogradu. A onda je Nakić horogom na šest sekundi do kraja doneo pobedu rezultatom 72:71. A taj horog je doneo i najboljeg igrača Evrope u to vreme, piše Mondo.

"Da je Zvezda bila prvak nisam siguran da li bi Draženova odluka bila Cibona ili Zvezda. Taj koš Nakića je trasirao taj dolazak Dražena i te dve titule prvaka Evope u tom kontekstu", otkrio je Petrović za hrvatske medije.

Nakon toga Dražen je pred narednu godinu otišao u Cibonu za koju je nastupao četiri godine i sa kojom je osvojio titule prvaka Evrope 1985. i 1986. godine.

Kurir sport/Mondo