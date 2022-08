DIVAC JE ZGRABIO HRVATSKU ŠAHOVNICU I NJEGOVO PRIJATELJSTVO SA DRAŽENOM JE PUKLO! Prava istina o čuvenom incidentu sa zastavom!

Prošlo su tačno 32 godine od čuvenog incidenta sa "šahovnicom" u dvorani "Luna Park" u Buenos Ajresu.

Na današnji dan 1990. godine košarkaška reprezentacija Jugoslavije postala je šampion sveta u Argentini, pošto je u velikom finalu ubedljivo savladala selekciju Sovjetskog Saveza.

Šampionski tim sa klupe je predvodio selektor Dušan Ivković, a na terenu su bili Dražen Petrović, Velimir Perasović, Zoran Čutura, Toni Kukoč, Žarko Paspalj, Jurij Zdovc, Željko Obradović, Radisav Ćurčić, Vlade Divac, Arijan Komazec, Zoran Jovanović i Zoran Savić.

Po završetku finalnog meča dogodio se čuveni incident, kada je Vlade Divac jednom navijaču koji je ušao u teren oduzeo hrvatsku zastavu.

Divac je zastavu uzeo jer je smatrao da je tu mesto bilo samo jugoslovenskoj zastavi.

Kasnije se podigla velika prašina, Divac je u Hrvatskoj proglašen za "srpskog nacionalistu", godinama su govorili da je Hrvatsku zastavu gazio i pljuvao i da je zbog toga puklo njegovo prijateljstvo sa Draženom Petrovićem.

"Godinu dana kasnije, kada su počela dešavanja na ovim prostorima, meni je uzeta za zlo ta reakcija. Tu je više politika imala udela u manipulaciji jer se govorilo da sam je palio i gazio. Ja sam jednostavno zabranio ulazak zastavi koja nije trebala biti na tom mestu uz jugoslavensku", rekao je pre nekoliko godina Divac.

O spornom događaju govorio je i akter incidenta Tomas Šakić, argentinski Hrvat koji je uneo spornu šahovnicu na teren u "Luna Parku".

"Ja sam čovek koji je ušao u dvoranu Luna Park s hrvatskom zastavom, ona je porodična stvar. Ali da budem iskren, Divac mi je uzeo zastavu, ali je posle vratio. Nikad nije pljunuo na nju, niti je gazio po njoj. Otimanje zastave je bilo uvredljivo, pokazao je manjak poštovanja, ali nije pljunuo na nju”, priznao je Šakić za argentinske medije.

Šakić je tvrdio da nije hteo da provocira Divca.

"Navijao sam za Hrvate iz reprezentacije – Kukoča, Petrovića, Čuturu. Mislio sam da je i Divac Hrvat. Tek u trenutku kad mi je uzeo zastavu shvatio sam da je Srbin. Oteo mi je zastavu i pobegao. Nisam mogao ga ga jurim jer sam imao fotografsku torbu. Fotografije to ne pokazuju, ali u jednom trenutku smo bili na deset centimetara, licem u lice, borili se za zastavu. Ja sam imao 180 centimetara, a on 212. Dražen je stajao na drugoj strani, tek su mu kasnije rekli što se dogodilo", rekao je Šakić.

On je otkrio da su mu mnogi tada čestitali na potezu.

"Posle ovog incidenta počeli su me zvati ljudi iz Australije, Evrope...Bio sam u kontaktu s hrvatskom zajednicom, ljudi su bili srećni jer je svet video zastavu koja je bila zabranjena od 1945. godine, a Divcu je bio zabranjen ulazak u Hrvatsku".

foto: EPA/ETIENNE LAURENT

Divac je pre godinu dana za hrvatske medije otvoreno govorio o ovom incidentu. On je otkrio da je zastava koju je uzeo, za razliku od zvanične hrvatske zastave imala bele spoljne šahovnice, a ne crvene, baš kao što je imala NDH.

"Uvek je bolje nešto pogledati svojim očima nego mišljenje kreirati na temelju onoga što ljudi pričaju. Fascinantno mi je da se i nakon skoro 30 godina ta priča povlači i uvijek čujem nešto novo, da sam napravio ovo, da sam napravio ono. Tada je postojala Jugoslavija i u tom trenutku na parketu nisu bile potrebne nikakve druge zastave. Toj zastavi, koja se pojavila na parketu, tu nije bilo mjesto. Ta zastava nije bila hrvatska. Barem nije imala obilježja kakva je imala službena hrvatska zastava u to vreme. Ponavljam, Jugoslavija je postala prvak sveta, mi smo tada igrali za tu zemlju i ni jedna zastava osim jugoslavenske u tom trenutku ne bi imala šta da traži na parketu. Mislim da sam bio jasan."

Prijateljstvo Divca i Dražena nakon scene u "Luna Parku" otišlo je u nepovrat.

Dražen je bio ozbiljno ljut na Divca zbog ovog incidenta, a Divac je zamerio Draženu što je jugoslovensku zastavu zamenio hrvatskom i što je prestao da komunicira sa njim.

Divcu više nije bilo dozvoljeno da uđe u Hrvatsku, zemlja se raspala, a tri godine nakon incidenta Dražen Petrović je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Bivši prijatelji nisu dobili priliku da izglade svoj odnos.

foto: AP/Jessica Hill, Beta/Branislav Božić

Naravno, bilo je i onih koji su razumeli potez srpskog košarkaša.

Proslavljeni hrvatski as Toni Kukoč svojevremeno je na neki način stao uz Divca i to usred Zagreba, na HRT-u i to u jednoj od nagledanijih emisija u Hrvatskoj - Nedeljom u 2.

Na pitanje šta misli o Divcu, Kukoč je 2008. godine rekao:

"Divac je dobra i pozitivna osoba."

Govoreći o incidentu koji se dogodio na Svetskom prvenstvu u Argentini, Kukoč kaže da su oni tada bili skoro pa deca.

"Rat je počeo godinu i nešto posle toga. Mi smo na to prvenstvo otišli a imali smo možda 21 godinu. Bili smo deca koja nisu razmišljala šta bi se moglo desiti, nama je život bio košarka. Pet meseci smo bili na pripremama u Argentini, zadnjih mesec dana smo bili u SAD. I već smo tamo upozoreni da može biti struja i sa hrvatske i sa srpske strane i da nastojimo da ne reagujemo ni na jedne ni na druge. To je tada bila Divčeva reakcija. Ali ja verujem u suštini da je on jedna dobra osoba. Kada sam bio na tom njegovom oproštaju, ja sam tamo pozvan ko Hrvat i otišao sam ko Hrvat. Nisam video problem. Ovde se o tome govorilo kao da on hoće da bude predsednik Srbije. Što naravno nema veze sa tim. Ali mogu reći da je Divac možda bio predsednik Srbije, da do rata ne bi ni došlo. Našao bi se neki način da Hrvatska bude Hrvatska, a Srbija da bude Srbija, ali bez rata", rekao je tada Toni Kukoč.

Rađa: Isto bih uradio Bivši košarkaški reprezentativac SFRJ i Hrvatske Dino Rađa, izjavio je da Vlade Divac nije srpski nacionalista i da bi isto uradio on da je neko "u ono doba" 1990. došao u teren sa srpskom zastavom. "Da je meni u ono doba neko došao sa srpskom zastavom, ja bih isto to napravio. Najveći deo sportskih uspeha postigao sam kroz tu državu, a sad bi neko to hteo izbrisati gumicom", rekao je proslavljeni igrač, koji je nedavno postao član košarkaške Kuće slavnih. foto: Starsport©

