OČEKUJEMO ZLATO, PALIMO SE NA TO! Bogdan Bogdanović otoveno o reprezentaciji Srbije: Lepo je to Joka objasnio!

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović otvoreno je govorio o reprezentaciji Srbije, očekivanjima navijača i savetima koje dobija od najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Bogdan se oporavlja od operacije kolena, zbog koje nije bio u mogućnosti da ovog leta nastupa u dresu reprezentacije Srbije.

Iako trenutno nije u sastavu, Bogdan se oseća kao deo tim i svim srcem je uz Orlove.

"Košarka je nepredvidiva i mi, naravno, moramo da se stavimo u ulogu najboljih navijača kao što i jesmo, da ih bodrimo i podržavamo u svemu što rade. Dosta je veliko odricanje koje oni čine i mi bi trebalo da im budemo zahvalni na odvojenom vremenu što su odlučili da igraju za Srbiju. Nama je u kulturi da očekujemo najbolje od njih, da očekujemo zlato, palimo se na to... Ali to je naša kultura i neka to ostane za nas samo", kaže Bogdanović za "Sportal".

Prokomentarisao je i izjavu Nikole Jokića da "Srbi vole da pobeđuju, ali ne vole sport".

"Lepo je to Joka objasnio. Lepo je rekao. Volimo da pobedimo, pa kako god. Samo da pobedimo, to je bitno. Ali mislim da je u Evropi takva košarkaška kultura. Pobeda je dosta važnija od individualnih pohvala. Pobeda je nešto što nas sve usrećuje. U američkoj kulturi je malo drugačije, više se gleda ko je atraktivniji, ko lepše izvodi poteze, jednostavno je drugačija kultura i drugačiji način razmišljanja. Mislim da je Jokić to poredio sa Amerikom i tim načinom razmišljanja", dodao je košarkaš Atlante.

Bogdan je otkrio koliko mu znači to što ima priliku da radi i razmenjuje iskustva sa najuspešnijim teniserom svih vremena Novakom Đokovićem.

"Novak je uvek pun saveta i pun energije da udeli dobar savet. Svi smo mu zahvalni na tome što radi, ne samo u svom sportu, već i za sve nas sportiste. Nenormalno se trudi da poboljša uslove svim sportistima, to što je napravio dole, taj njegov centar je fenomenalan, na svetskom je nivou. Moramo da mu budemo zahvalni na tome što radi. Svaki momenat proveden sa njim je neprocenjiv. Zaista... Pričaš sa šampionom. Imaš toliko pitanja za njega, toliko stvari koje možete da razmenite. On može da priča sa svim ljudima na ovom svetu", zaključio je Bogdanović.

Kurir sport

Bonus video:

02:32 BOGDAN BOGDANOVIĆ SE DRŽI OBEĆANJA DATOG PARIZANU: Videćemo kad će biti, uvek imam velika očekivanja od Željka (VIDEO)