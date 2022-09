MARINA MALJKOVIĆ POSLE VAŽNE POBEDE SRBIJE: Prvi put smo igrali sa ovolikom količinom pritiska!

Selektorka košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković još jednom je istakla da ima puno poverenje u tim koji predvodi.

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Sidneju selekciju Malija sa 81:68 (25:25, 18:14, 19:11, 19:18), u meču četvrtog kola Grupe B na Svetskom prvenstvu i tako došla na korak od plasmana u četvrtfinale.

"Veoma zahtevna utakmica. Prvi put smo igrali ovakvu vrstu utakmice, sa ovolikom količinom pritiska. Na kraju smo uspeli da pobedimo. Ali, bilo je veoma teško. Od početka devojke znaju da imaju moje puno poverenje. I to ću uvek ponavljati. Rekla sam i posle Australije, prethodno posle Japana ili Kanade. One uvek imaju moje puno poverenje. Svi imamo neka očekivanja, ali važno je biti strpljiv. Ne mogu da kažem da me nešto iznenadilo. Pozitivno ili negativno. Ovo je sve proces učenja. Značilo bi nam da to ide malo brže. Ali to je tako", poručila je Maljkovićeva nakon meča.

Srbija u poslednjem kolu grupne faze igra protiv Francuske u utorak od 9:30 po našem vremenu.

Kurir sport