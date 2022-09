CRVENA ZVEZDA JE SPREMNA ZA SVE IZAZOVE! Vladimir Jovanović pred početak sezone uverava: Nije samo fraza, imamo šta da ponudimo

Trener košarkaša Crvene zvezde Vladimir Jovanović rekao je da znaju kakva su očekivanja od nove sezone, kao i da je tim spreman da odgovori na te "izazove".

- Sigurno da znamo kakva su očekivanja od nas i siguran sam da smo spremni da odgovorimo na sve izazove. Ovo je tim i stručni štab u koji ja čvrsto verujem i ceo klub, i mi ćemo da damo sve od sebe da ispunimo naša i očekivanja naših navijača. Naravno ići ćemo od utakmice do utakmice, nije samo fraza već tako jeste i siguran sam da imamo šta da ponudimo na kraju dana - rekao je Jovanović na konferenciji prilikom predstavljanja tima.

Košarkaši Crvene zvezde sezonu će početi u subotu utakmicom na svom terenu protiv MZT Skoplja, u okviru ABA lige.

Zvezda je prošle sezone osvojila tri trofeja, ABA ligu, Superligu i Kup Radivoja Koraća.

Ove sezone će kao i prethodne igrati u Evroligi, a takmičenje će otvoriti 7. oktobra u Istanbulu utakmicom protiv aktuelnog prvaka Evrope Efesa.

foto: Starsport

Jovanović je istakao da će biti potrebno vreme da se novi igrači naviknu jedni na druge.

- Ništa ne ide preko noći. To je jedan proces i mi znamo za to, uračunali smo to i verujemo da će to biti sve kako treba - dodao je on.

Trener crveno-belih rekao je da ga ne brine ubedljiv poraz od Olimpijakosa, u poslednjem pripremnom duelu.

- Nisam zabrinut, mislim da ne bi bilo normalno i dobro da sada izgledamo najbolje, i da sada igramo našu najbolju košarku. Ja očekujem da svaki dan budemo bolji, svaku nedelju, a da ćemo najbolju košarku igrati kada nam najviše bude trebalo - istakao je Jovanović.

Kapiten Zvezde Branko Lazić rekao je da je ekipa odradila sve što je bilo potrebno u pripremnom delu.

- Ciljevi su isti kao i svih prethodnih sezona, i mi ćemo dati sve od sebe da ostvarimo te ciljeve - zaključio je Lazić.

Prvi meč u novoj sezoni Crvena zvezda igra u subotu u hali "Aleksandar Nikolić" protiv MZT Skoplja, od 20.00.

Kurir sport