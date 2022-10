ŽELJKO JE SJAJNA OSOBA, LJUDI NE GOVORE TO DOVOLJNO ČESTO! Lesor: Obradović je košarkaški GENIJE, mnogo sam bolji nego u ZVEZDI!

Jedan od najboljih košarkaša Partizana ove sezone, francuski centar Matijas Lesor govorio je o saradnji sa najtrofejnijim evropskim trenerom Željkom Obradovićem.

Lesor na startu ove sezone igra možda i najbolju košarku u svojoj karijeri. Blistao je u prva četiri kola u Evroligi. Zauzima visoko peto mesto sa prosečnim indeksom od 22, 2 u elitnom takmičenju. Jedan je od najefikasnijih igrača tima na startu sezone, u Evroligi prosečno postiže 13,5 poena po meču i beleži 8,8 skokova.

Naravno, velike zasluge za napredak u njegovoj igri ima trener Željko Obradović, za koga Francuz ima samo reči hvale.

U razgovoru za Sport klub Lesor je otovoreno govorio o radu sa srpskim stručnjakom.

"Pre nego što kažem nešto o njemu kao treneru, moram da istaknem da je on sjajna osoba. Ljudi ne govore to dovoljno često o tome. Odličan čovek, iskren i direktan. Mnogo mi znači kao igraču što imam nekoga ko može da mi kaže sve u lice. Ništa ne krije i ne boji se da otvoreno razgovara sa igračima. To je veoma bitno", kaže Lesor, pa dodaje:

"Kada govorimo o njemu kao o treneru, ne postoji ništa novo što bih mogao da kažem, a da već nije poznato. Izuzetan je. Način na koji razume, shvata, oseća i predviđa košarku je nešto neverovatno. Uvek je dva koraka ispred ostalih. On je košarkaški genije. Ima košarkaški mozak i kada igrate za njega bolje razumete igru. Vaš košarkaški IQ poraste kada vam je on trener. Pomogne svakom igraču koji igra za njega", otkriva Francuz.

Lesor smatra da je mnogo napredovao od perioda kada je nosio dres Crvene zvezde.

"Generalno sam postao bolji igrač. Smatram da sam u svakom aspektu igre bolji nego što sam bio tokom prvog boravka u Beogradu. Možda nisam takav alteta kao što sam tada bio, ali i dalje sam dobar, znate. Uopšte, moje shvatanje igre je napredovalo, strpljiviji sam, mogu više stvari da uradim sa loptom, bolje čitam igru u napadu. Shvatam svoju ulogu u timu. Sezona u Zvezdi bila je prva za mene u inostrantsvu i prva u kojoj sam igrao košarku na veoma visokom nivou. Igrao sam ja francusko prvenstvo pre toga, ali igrati Evroligu sa 22 godine je nešto sasvim drugačije. Bio sam veoma mlad, to mi je bilo prvo veće iskustvo. Mnogo mi je pomoglo za nastavak karijere" iskren je Lesor.

Kurir sport/Sport klub