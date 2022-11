TRENER ZVEZDE PRIHVATIO KRIVICU ZA ŠOKANTAN PORAZ! Jovanović: Odradili tri puta jači trening, nego utakmicu sa Zadrom!

Trener Crvene zvezde Vladimir Jovanović, prihvatio je krivicu posle iznenađujućeg poraza od Zadra u ABA ligi.

"Čestitam Zadru na pobedi, igrali su bez Luke Božića, mi smo definitivno pomislili da će se oni predati. Krenuli smo utakmicu u tom stilu, previše mekano, bez koncentracije, šutirali smo bespotrebno veliki broj šuteva za tri. Nismo imali energiju da trčimo nazad, stalno su nas napadali u leđa. Težak poraz za nas, neočekivan i za dobru analizu i da vidimo kako ćemo i šta ćemo dalje", rekao je Jovanović.

Jovanović je prihvatio krivicu za poraz.

"O tome i pričam, trener je kriv za izdanje ovakve ekipe, energiju. To prihvatam na sebe, evidentno je to. Priprema utakmica je takva da smo sinoć odradili tri puta jači trening, nego danas utakmicu. Zašto to tako nije bilo na utakmicu? To je za analizu, to je na meni".

Jovanović je na kraju zaključio da u ovom porazu nema ništa pozitivno i da je na stručnom štabu i ekipi da se izdigne.

Takođe, trener Zvezde istakao je da će se Dobrić i Mitrović večeras priključiti reprezentaciji Srbije.

Kurir sport