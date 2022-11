DA LI ĆE ANDREJ STOJAKOVIĆ IGRATI ZA SRBIJU? Tarlać poručio: To ne može Peđa da preseče, dete mora da odluči!

Direktor reprezentacije Srbije Dragan Tarlać na konferenciji za medije govorio je o igračima koji bi u budućnosti mogli da obuku dres Srbije.

Među talentovanim košarkašima koji bi jednog dana mogli da zaigraju za Srbiju nalazi se i Andrej Stojaković, sin našeg proslavljenog reprezentativca Predraga Stojakovića.

Andrej Stojaković privukao je veliku pažnju košarkaške javnosti u Americi sjanim partijama na terenu. Andrej ima 18 godina i nastupao je za srednju školu Jesuit. Visok je 201 cm, a raspon ruku mu je 208 cm. Ljubitelji košarke ističu da izuzetno podseća na slavnog oca po svom mekanom šutu.

Svoju NCAA karijeru odlučio je da gradi na uglednom Stenford univerzitetu u Americi, a još uvek nije doneo odluku za koju reprezentaciju će u budućnosti igrati.

Tarlać je otkrio da sjajan odnos koji ima sa njegovim ocem Peđom ne može uticati na tu odluku.

"Da li sam u kontaktu sa najboljim prijateljem Peđom Stojakovićem? U vezi sa Andrejem pričamo od njegovog rođenja. Prijateljstvo ne menja ništa u odnosu na odluku koja treba dođe od deteta. Gde se on oseća najbliže i najtoplije, kao što je slučaj sa Tristanom. To će se sutra pokazati u slučaju Andreja. Maksimum je urađen. To ne može Peđa da preseče, mora dete da oseti, a roditelj je tu da ga podrži", iskern je Tarlać.

Kurir sport