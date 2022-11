ŽOC BESAN POSLE OLIMPIJAKOSA! Ne traži alibi za ubedljiv poraz u svađi EVROLIGE I FIBA

Košarkaši Partizana pretrpeli su izuzetno težak poraz u Pireju od Olimpijakosa u meču u kojem je sastav iz Beograda mogao da računa na devetoricu igrača, koliko ih je bilo u protokolu zbog povreda i odsustava zbog nastupa za reprezentaciju Srbije. Na kraju je Olimpijakos pobedio sa 87:58.

Trener Partizana, Željko Obradović na konferenciji za medije istakao da je veoma razočaran prikazanom igrom svog tima, bez obzira što su bili desetkovani.

- Očigledno, moram da čestitam Olimpijakosu na dobroj utakmici. Počeli smo meč na loš način, bez agresivnosti, samo u drugoj četvrtini je to ličilo na dobru borbu. Sve ostalo je bila vrlo loša slika. Rekao sam pre meča mojim igračima da treba da se vratimo u svlačionicu uz osećaj da smo dali sve od sebe, a osećaj je potpuno drugačiji - poručio je Obradović.

Od grčkih novinara dobio je priliku da prokomentariše sukob između FIBA i Evrolige, odnosno šta on misli o čitavoj situaciji. Kaže da ne želi da to bude opravdanje za Partizanov poraz, jer je to nešto što se dešava godinama.

- Slušajte, ja ne želim da koristim svađu između FIBA i Evrolige da opravdam način na koji smo mi igrali. Ako ste bez jednog ili dvojice, teško je. Ja sam bio bez šestorice. Faktički sam igrao sa šest igrača, ali neću da to bude opravdanje. Način na koji smo igrali, što se startera tiče je bio veoma loš. Problem na relaciji FIBA i Evrolige je nešto što se dešava godinama. Moraju da sednu da razgovaraju. Srbija ima važne utakmice, tražili su nam da im damo tri igrača, jedan se povredio, obećali smo, ljudi smo od reči. Ali to je loše to što nacionalni timovi igraju bez najboljih igrača. Navijačima se to ne dopada, svi će vam to reći. Ko, dakle, mora da sedne da razgovara? Oni moraju da sednu.

Onda je dodao da samo košarkaši znaju koliko im je teško zbog svađa FIBA i Evrolige.

- Naši igrači plaćaju cenu. Njima je teže zbog toga.

Grci su želeli da saznaju da li će Joanis Papapetru moći da se priključi nacionalnom timu Grčke. Željko Obradović kaže da nije adresa za takvo pitanje, već da treba da se zapita rukovodstvo kluba.

- Ne znam. To nije pitanje za mene. Ja sam samo trener. Postoji način na koji se igrači pozivaju u reprezentaciju. Baš nemam ideju. To je stvar između Partizana i Košarkaškog saveza Grčke.

Nastavili su grčki novinari da ispituju Željka, pa su ga na kraju pitali da prokomentariše da li Vladimir Brodžijanski dolazi u Beograd.

- Ne, ne mogu da komentarišem to. To je nešto što slušam od početka sezone. Razumem da živimo u drugačijem vremenu, gde se informacije prenose brzo. Ako sada počnem da nabrajam igrače koji su dovođeni u vezu sa Partizanom, imali bismo tri tima sa po deset igrača. Imena, imena, imena... Sve dok neko ne potpiše ugovor, ne znam. Glasine su glasine. Ako je to glasina, videćemo. Fokusiran sam na svoj posao, ali je nažalost ovo bila vrlo loša utakmica - zaključio je u glavnom gradu Grčke Željko Obradović.

