ZAŠTO ATAMAN VODI RATOVE PROTI SRBA? Ubistvo Jagode zvao nesrećom, a Delije teroristima! Pljuvao Žoca, nosio pancir u Beogradu

Odluka selektora Turske Ergina Atamana da ne dozvoli Vasi Miciću da igra za Srbiju na večerašnjem meču upravo protiv njegovog tima, izazvala je buru negodovanja u Srbiji.

Pogotovo jer se radi o utakmici koja može da odluči o putniku na Svetsko prvenstvo. Ovaj meč je posebno bitan za Tursku jer bi u slučaju poraza izgubila sve šanse.

Treneru Efesa nije prvi put da se opasno zamerio Srbiji i Srbima. Još 2014. godine, posle ubistva navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića Jagode u Istanbulu, tadašnji trener Galatasaraja se trudio da na svaki način opravda gnusan čin turskih navijača.

On je tada navijače Zvezde nazvao teroristima, a čin ubistva je nazvao nesrećom.

"Oko 300 terorista (navijača Crvene zvezde) došlo je ovde bez ikakvih karata i napali su naš narod. Evroliga mora da suspenduje te ljude", rekao je Ataman i tada ubistvo Ivkovića nazvao nesrećnim slučajem.

Čak ni posle izvesnog vremena, nije našao reči kojima bi osudio ubistvo.

– Žao mi je još jednom zbog onoga što se desilo prošle godine u Istanbulu. Takav je sport i nekada ne možete da kontrolišete navijače – rekao je Ataman novinarima nakon meča Turske i Nemačke.

Plašeći se za svoj život Ataman je jednom prilikom u "Pionir" stigao sa pancirom na sebi. Jedino što je dobio od navijača Zvezde bilo je skandiranje "Ivković Marko".

Atamanu se mogu pripisati velike zasluge za dve uzastopne titule u Evroligi, ali ne i ponašanje prema kolegama. Pogotovo prema najtrofejnijem evropskom treneru Željku Obradoviću, osvajaču devet titula u Evroligi. Dok je sadašnji trener Partizana bio šef struke Fenerbahčea često je bio meta Atamanova, pa je čak taj odnos bio i na ivici fizičkog sukoba. Godinama kasnije smogao je snage da ipak oda priznanje svom daleko uspešnijem kolegi.

"Imam veliko poštovanje za njega kao čoveka, pomogao mi je mnogo. Takmičenje s njim u Turskoj nateralo me je da napredujem. Naravno, bilo je trenutaka kada nismo razgovarali, ili pružali jedan drugom ruku posle takmičenja, ali rešili smo to na civilizovan način. Obradović je najvažniji trener u evropskoj košarci, ima najviše trofeja. On je ličnost koju volim", rekao je Ataman.

Nema sumnje da zbog svega ovog, a posebno zbog odluke da ne dozvoli Vasi Miciću da igra, Ataman ne može da očekuje toplu dobrodošlicu u hali "Aleksandar Nikolić".

