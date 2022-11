UŽIVO, ZVEZDA-ASVEL (19.00), crveno-beli pod imperativom pobede na debiju Duška Ivanovića!

CRVENA ZVEZDA - ASVEL

TOK MEČA:

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Asvel u utakmici 8. kola Evrolige.

Ovaj meč izaziva posebnu pažnju jer će na njemu debitovati novi trener Crvene zvezde Duško Ivanović koji je zamenio Vladimira Jovanovića sa kojim je sporazumno raskinuta saradnja.

Ivanović jepoznat po dugim i jakim i treninzima, a sa takvom praksom nastavio je i u novom klubu.

Naime, crveno-beli su navodno počeli sa treningom u 17 sati, a završili ga čak pet sata kasnije u 22 časa. Ivanović je kroz osmeh rekao da je trening bio još i duži i trajao do pola sata pre ponoći!

"Momci imaju predispoziciju da rade, čvrsti su. Ono što sam primetio na dosadašnjim utakmicama i za ova dva treninga, potrebeno im je strpljenje i vere. Kada bi to imali sutra, mnogo bi nam pomoglo. Nisam pokušavao mnogo da menjam, jer ne bi imalo efekta, samo detalje", rekao je Ivanović

U ekipi Crvene zvezde Ivanović je zatekao dobro poznato lice, Luku Vildozu sa kojim je sarađivao u Baskoniji.

"Njemu će to olakšati, jer zna o čemu se radi i može da pomogne momcima, da sve to ide brže. Ovo su pravi profesionalci i sve će to brzo prihvatiti. Nedostaje vremena, ali tako je kako je, nema opravdanja", jasan je Ivanović.

Zvezda je loše počela sezonu sa skorom 1-6 u Evroligi, dok je u ABA ligi pretrpljen senzacionalni poraz od Zadra.

Asvel sa druge strane ima skor od 3 pobede i 4 poraza.

Utakmica se igra u hali " Aleksandar Nikolić sa početkom u 19h

Kurir sport