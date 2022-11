SHVATIO DA JE POGREŠIO: Irving se priključio Netsima i izvinio zbog postupka

Košarkaš Bruklina Kajri Irving priključio se ekipi i izvinio svakome ko se osetio ugroženo i povredjeno kada je na društvenim mrežama objavio link za dokumentarni film sa antisemitskim materijalom.

NBA klub iz Bruklina suspendovao je Irvinga 3. novembra ;pošto je u razgovoru sa novinarima odbio da "nedvosmisleno odbaci antisemitska uverenja", nakon što je promovisao antisemitski film.

Po dolasku na današnji šuterski trening, Irving je rekao da je drugačije trebalo da obavi intervju.

"Ne zalažem se za bilo šta slično govoru mržnje ili antisemitizmu ili bilo čemu što je protiv ljudske rase. Mislim da svi treba da imamo priliku da govorimo u svoje ime kada se stvari o nama pretpostavljaju i mislim da je bilo neophodno da stojim ovde i preuzmem odgovornost za svoje postupke, pošto je postojao način da rešim sve ovo, kada sam imao priliku da izrazim duboko izvinjenje svakome ko se osećao ugroženim ili povredjenim onim što sam uradio. To uopšte nije bila moja namera", rekao je Irving.

On je zbog suspenzije propustio osam utakmica.

"Nisam mislio ništa nažao nijednoj osobi, nijednoj grupi ljudi, ovo je važan trenutak za mene pošto sam uspeo da naučim da je moć mog glasa vrlo jaka, da je uticaj koji imam u zajednici vrlo jak i za to želim da budem odgovoran. Da biste to uradili morate da priznate da grešite i u slučajevima kada povredite ljude i to utiče na njih", dodao je Irving.

Kurir sport