OBRADOVIĆ ISCRPAN POSLE BOLNOG PORAZA OD ZVEZDE: Odgovornost je prvo na meni!

Trener partizana Željko Obradović je čestitao Crvenoj zvezdi na pobedi, dodavši da je sreća je na kraju bila na strani crveno-belih.

"Ponosan sam na atmosferu, mislim da je bila sjajna. Pitanje je dobro, zašto se tako nešto dešava u ABA ligi? Nadam se da će to ispraviti. Nije bilo kovanica, predmeta... Ovo je košarkaška utakmica, imali smo četiri otvorena šuta. Zašto to nismo ubacili? Ne znam. Imali smo 5/27 za tri poena. Takva je košarka. Postoje neke situacije, uvek ću stati uz igrače i uzeti odgovornost za ovu utakmicu. Odgovornost je prvo na meni", rekao je Obradović.

Partizan je ispustio pobedu u samom finišu susreta, a to mu se često dešava otkako je na klupi Željko Obradović.

"Tražio sam tajm-aut da se isključivo ne primi tri poena... Šta drugo da kažem? Nije problem samo jednog košarkaša. Sve je jasno, nema filozofije. Na nerešenom rezultatu smo imali skok, odbranili, imali napad, šutnuli promašili i imali loptu. 17 sekundi do kraja. Verovatno sam ja rekao nešto drugačije. Odigramo dobro, a onda napravimo glupost bez ikakvog razloga. 32 godina sam trener, kada god pričaš igraču on ti donekle veruje. Ali kada mu pokažeš video, onda mu je jasno. Ali, meni ne treba video. Sve imam u glavi, znam kako je išlo.", istakao je Željko Obradović.

Žoc je nastavio sa objašnjavanjem razloga zašto je doživljen neuspeh, koji je mnogo zaboleo "grobare.

"Problemi postoje i ovo nije prvi put. Ne znam drugi način sem onog koji sam radio. Pokazivanje, rad na treningu... Sada nemamo toliko vremena za trening, sutra veče se već spremamo za Olimpiju. Mogu da pokažem neke detalje. Tristan Vukčević je odigrao korektno, dobijaće svi priliku. Moja odluka je da neko igra ili ne igra, to je moja odluka. Pogledajte šta je uradio Džejms Naneli dok je bio na terenu. Bili smo -14 na terenu. Izgledao je usporeno, ali daleko od toga da ga napadam. Smeta mi što u pojedinim trenucima damo koš i to izgleda kao da smo se popeli na Mont Everest. A oni trče u leđa i daju koš", kzao je Obradović.

foto: Starsport

Partizan je bio nadmoćniji u skoku zahvaljujući pre svega Lesoru, ali u ostalim segmentima, pogotovo u napadu je zatajio.

"Dominirali smo u skoku, ali kada se pogleda... Ako ne materijalizuješ to, onda je to problem. Imali smo previše izgubljenih lopta, to je dekoncetracija. Sve izgubljene lopte u fazi kontranapada. To je neverovatno. Šta da se radi. Postojala je želja, ali derbi se završio kako se završio", naglasio je Obradović.

Po rečima Obradovića i da su pobedili, mora već da se okreću sledećoj utakmici, protiv Olimpije u ABA ligi.

"U nekim situacijama izgledamo kao da nemamo apsolutno nikakvog iskustva. Tako je bilo u poslednja četiri napada, zašto nismo prepoznali neke situacije? To je priča za košarkaše, ne za konferenciju. Imamo važnu utakmicu u nedelju, ovo se zaboravlja. Šta ima psihički, izgubili smo utakmicu... Sreća naša je što smo u ovakvom ritmu. Imamo Olimpiju. Verujem u košarkaše koje imam. Lesor igra mnogo, to je problematično, ali on ima sjajnu energiju. Alen Smailagić izlazi iz povrede, ne možemo na njega da gledamo na igrača koji je spreman da igra. Nije. Brodžijanski je sjajan momak, ali je odigrao kako je odigrao... Da su lopte ušle, to bi bilo drugačije. Ali to je život.", poručio je Obradović.

Partizanov strateg se još jednom osvrnuo na sjajnu atmosferu, dodavši da su crno-beli najpraćeniji klub u Evroligi.

"Fantastična atmosfera, molio sam navijače Partizana da ne bude incidenata. I to su uradili. Otišla je prelepa slika u Evropu. Znači može. Zašto je u ABA ligi bomnbardovanje? Znači da ABA mora drugačije da se ponaša. Moramo da izbacimo huligane iz dvorane. To sam rekao kada sam predstavljen na konferenciji. Zvezda je zaslužila da pobedi, imali su otvoreni šut i ubacili. Kao što smo mi mogli. Ali mi smo promašili. Huligan nema mesta. Onaj ko baci upaljač, flašu, nema pravo da više dođe u dvoranu. Tako se radi. Sada je atmosfera bila sjajna. Beograd zaslužuje da ima dva predstavnika, to sam uvek mislio i pre nego što sam se vratio u Partizan", zaključio je Željko Obradović iscrpno izlaganje na konferenciji za novinare posle meča.

Kurir sport