MOKA SLAVNIĆ O POSRTANJU PARTIZANA: Ovo nije Obradović od prethodnih sezona! Nije greška što navijači vređaju predsednika kluba

Legendarni Zoran Moka Slavnić igrao je za oba večita rivala, kao trener sedeo na klupi i Partizana i Crvene zvezde.

Jedan je od najpozvanijih da komentariše dešavanja u srpskoj košarci, pa i minus fazu u kojoj su se našli crno-beli.

Kola kojima upravlja najtrofejniji trener Evrope opasno jure nizbrdo.

foto: Starsportphoto

- Malo mi je teže da komentarišem Partizan za one koji misle da sam neobjektivan jer sam zvezdaš. Međutim, verujte mi, da mi je mnogo lakše da govorim o Partizanu na vašu molbu, jer kad kritikujem Zvezdu, onda obično oni zli, ili u prevodu mali miševi, misle da to radim zato što nisam u njoj. Međutim, ili voliš jedan klub ili ne voliš. Ako imaš šta da kažeš, neko će možda da me posluša i ceni, a neko ne - kaže Slavnić za Kurir i dodaje:

foto: Starsport©

- Što se tiče igre Partizana, krenu dobro, pa prave kikseve, opet krenu dobro, pa zaređaju veći broj poraza i naravno da to nervira njihove navijače. A ako pričamo o Partizanu, nemoguće je ne pomenuti njihovog frontmena, proslavljenog trenera. Dosta mi je olakšao jer kad poslušam njegove izjave posle utakmice, mogu da kažem da sam vrlo iznenađen onim što im se dešava. On kaže: "Rekao sam im da ne prime trojku, a oni me ne poslušaju." Ja kažem - ili su nedisciplinovani ili on nema autoritet, nema treće. To mi olakšava da komentarišem njihovu trenutnu šarenu prezentaciju svog kvaliteta. Moram da priznam da pojedine trenerove poteze nisam razumeo, pogotovo u samoj završnici derbija, što je direktno uticalo na rezultat. Samo da se vratim na njegovu izjavu da se ne primi trojka, a oni prime, ne jednu nego tri. Dva puta Vildosa i jednom Nedović za kraj.

foto: Starsportphoto

Slavnić potom objašnjava tu situaciju:

- Očekivao sam da će da da obrazloži i kaže eksplicitno kako da se spreči, da se napravi faul, da ne bude nikakve greške. Naravno, ja kao fer i pošten čovek mogu da prihvatim da im je i to rekao, ali onda se zaista potvrđuje da ga oni ne slušaju, što je najteža kritika ili optužba za nekog trenera.

foto: Star sport

Čuo je i nekadašnji as prozivke i ružne reči s tribina Arene.

- Eto, u toj poslednjoj utakmici u derbiju između Zvezde i Partizana u Evroligi počele su prozivke iz publike, pre svega na račun predsednika Partizana, što lično mislim da i nije greška, a Obradovića još uvek izbegavaju da vređaju, a smatram da je zaslužio da mu se to ne desi. Mnogi treneri ne prepoznaju trenutak kada treba da se povuku, ne bih ja njemu da sudim, da li se to njemu dešava, ali to nije Obradović koga svi znaju iz prethodnih sezona, tako da ne bih dalje da dajem kritike na Partizanovu igru. Neka sami vide gde greše i šta rade.

Ljiljana Stanišić / Kurir sport