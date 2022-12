ŽOC ZNA ŠTA SU PRIORITETI: Obradović uhvaćen u Beogradu za volanom malenog "fiće", a na ruci MONSTRUM pet puta skuplji od auta!

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović već godinama radi u gradovima u kojima je vožnja automobilom prava noćna mora. Atina, Istanbul, Beograd...

Zato i ne čudi što je popularni Žoc izabrao minijaturni gradski auto kako bi mogao što lakše da se probija kroz prepune gradske ulice i pronađe parking mesto.

Međutim, ono što je interesantno jeste da Obradović vozi "fijat" sa satom koji je pet puta skuplji od samog automobila. Konkretno, sedi za volanom modela "dolče vita", čija je cena oko 13.000 evra, dok za sat "vašeron konstantin oversis rouz" treba izdvojiti više od 60.000 evra, a neki primerci koštaju i 90.000.

foto: Starsport

Ovaj časovnik je veoma tražen i popularan, posebno verzija "rouz gold". To je model vrhunske sportske elegancije, čije je kućište je izrađeno od roze zlata.

Fotografija šefa struke crno-belih kako u kolima čeka na semaforu izazvala je gomilu komentara na društvenim mrežama.

- Jednom sam ga srela baš u kolima, pustio me da pređem na pešačkom, a ja se zabuljila u njega od šoka da je to on, ha-ha-ha - napisala je jedna tviterašica.

Nesumnjivo da ovo nije jedini Željkov automobil, za duža putovanja sigurno ima mnogo veće i udobnije prevozno sredstvo, a neki su ga viđali u "porše kajenu".

Vrhunska kolekcija - Satovi su mu pasija Obradović ne poseduje samo "vašeron konstantin oversis rouz", ali mu je ovo očigledno omiljeni sat. Često ga možemo videti kako na ruci nosi "odemar pige rojal ouk ofšor", koji košta oko 50.000 evra, ili "roleks grin sabmariner dejt", čija cena je oko 30.000. Uglavnom, kolekcija za svako poštovanje.

Kurir sport