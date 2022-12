UŽIVO OBRAĆANJE NEBOJŠE ČOVIĆA! Predsednik KK Crvena zvezda je mnoge šokirao, evo kako će se klub zvati od 1. januara! VIDEO

Danas, od 18 časova u hotelu Kraun Plaza, KK Crvena zvezda ogranizovao je novogodišnji koktel.

Svečanoj konferenciji za medije i koktelu koji je upriličen tim povodom prisustvovali su predstavnici Crvene zvezde, predsednik kluba Nebojša Čović, direktor kluba Nemanja Vasiljević, kao i predstavnici kompanije Meridian, direktor Mlađan Životić i direktor marketinga Damjan Stamenković.

Crveno-beli se pohvalili novim, velikim ugovorom.

Predsednik Crvene zvezde, Nebojša Čović, saopštio je da će se od 1. januara 2023. godine klub zvati Crvena zvezda Meridianbet.

- Potpisivanje ovakvog ugovora za Crvenu zvezdu Meridianbet znači mnogo. Naš klub je prošao put od kluba koji je prošao period podizanja i stabilizacije koji nimalo nije bio lak, do kluba koji je višestruki osvajač trofeja i redovni učesnik Evrolige. Uz to, što je za nas takođe važno, Crvena zvezda je organizaciono podizala lestvicu i standarde. I sve to ostvareno je velikim radom - rekao je Čović na početku konferencije za medije.

U klub je nedavno stigao Fakundo Kampaco, međutim i dalje se ne zna kada će moći da debituje u Evroligi.

- Kampaco je juče debitovao u ABA ligi, a sa Evroligom i dalje postoje određeni nesporazumi. Što se tiče Adamsa, mi smo svoje obaveze izmirili. Kada je Kampaco došao, bila je velika polemika oko para, vi znate da je budžetska isnpekcija bila u Zvezdi tri meseca, i nijednu primedbu nisu imali. Objavili smo sve detalje, a nisam video da su to ostali klubovi uradili - rekao je Čović i potom dodao:

- Cifre koje su pominjane oko Kampaca su značajno manje od cifri koje su pominjane za neke druge igrače, u nekim drugim klubovima. A, tek ako govorimo o ugovoru nekog trenera u nekom drugom klubu.

