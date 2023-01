MONAKO STIŽE U BEOGRAD! Željko Obradović zna od koga preti najveća opasnost, evo šta će biti "ključ" utakmice!

KK Partizan sutra očekuje nova utakmica u Evroligi, pošto u Štark Arenu dolazi Monako.

Utakmica 17. kola Evrolige počinje u 21 čas, a pred ovaj meč trener crno-belih Željko Obradović je rekao:

- Nekako nam ste stalno dešava da igramo protiv najboljih timova, ali to je Evroliga. Rekli smo da presudni kvalitet mora da bude odbrana i da mora uvek da se igra na najvišem nivou. Sada igramo protiv Monaka koji je još prošle sezone ušao u Top 8 i ispali su praktično na jednu loptu protiv Olimpijakosa za Fajnal for. Ove sezone pružaju još više, izuzetno su vođeni od strane Saše Obradovića i ovog puta mu čestitam zbog svega što radi sa klubom. Radi se o ekipi koja igra specifičnu košarku, kao i svi klubovi koji su u vrhu tabele. Što se tiče ofanzivnog skoka, takođe. Igraju dosta specifično, sa mnogo igre jedan na jedan, zbog čega je Monako u začelju po broju asistencija. Ali, to je opet kvalitet koji imaju njihovi kreatori, da mogu akcije da završe i sami. Ključ utakmice je da probamo čvrstom odbranom da zaustavimo njihove najbolje igrače, koji imaju taj kvalitet da igraju jedan na jedan, kako bismo došli do još jednog dobrog rezultata - poručio je Obradović.

Plejmejker Jam Madar uoči meča protiv Monaka kaže:

- Monako je veoma dobar tim. Biće veoma teško, moramo da se pripremimo i na teren izađemo potpuno spremni. Oni imaju dva veoma dobra strelca protiv kojih moramo da odigramo dobro u defanzivi protiv njih. Potrebno je da kontrolišemo skok, njihove strelce i nastavimo sa dobrom igrom u odbrani i napadu, kao što smo to radili u poslednjih nekoliko utakmica - kazao je Madar.

Kurir sport