ČOVIĆ SE ZAHVALIO BODIROGI, PA ŽESTOKO PRIČAO O PARTIZANU! Predsednik Zvezde "pecnuo" i Miška Ražnatovića i Dejana Radonjića

Nebojša Čović, prvi čovek košarkaškog kluba Crvena zvezda Meridijanbet, imao je izuzetno burno obraćanje u kome je govorio o svim aktuelnim temama.

Za početak Kampaco i zabrana Evrolige.

- Nemamo mi razlog da očajavamo, jer smo i bez Kampaca napravili ove rezultate. Ja sam znao da će doći do ovoga, imajući u vidu da mi već godinama imamo sudar sa "trofejnima" koji bi da nas po svaku cenu da se dokopaju prvih mesta. Sve se pretvorilo u odvratnu priču - počeo je priču Čović gostujući na TV Pink.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Čović ističe da su konstantni udari na Crvenu zvezdu.

- Stalni su pokušaji da se Zvezda diskredituje, da se sruši. Stalno idu te priče da smo mi neki državni projekat, da ne znam koliko imamo para. Sezona 2020/2021 mi opet osvajamo triplu krunu, a ulazimo u finansijski problem. Mi nemamo automobile, nemamo osiguranja, nemamo dilove sa državom. Nama su ostala dugovanje prema pojedinim igračima, što je nepristojno. Osvojete tri trofeja i dugujete. Onda dolazi priča, trofejni dolaze, tri miliona evra, pare ovako, pare onako.

Mišljenje predsednika Zvezde je da crveno-beli nekima smetaju zbog brojnih uspeha:

- Mi smo kao KK Crvena zvezda preterali sa trofejima, od 2011. godine smo osvojili 20 trofeja. Tu su došli neki ambiciozni ljudi u ove druge klubove, i u taj limarski klub... Neki sa podlogom, neki bez podloge. Razumem da svako želi da napravi uspeh i razumem politiku zasnovanu na interesu, ali te muljave podmetačine, vređanje porodica, države i državnih institucija i pravljenje alibija za ličnu nesposobnost, to je užasno. Potpuno smo relaksirani dok je ova uprava Partizana, to je nikakav problem. Vidi se po rezultatima i ostalim stvarima.

Uz osvrt i na meč Partizan - Monako:

- Ja volim što su oni pobedili, jer će biti lakši prostor da Zvezda dođe do osam ako oni pobeđuju.

Pričao je predsednik crveno-belih detaljnije o problemu sa Evroligom.

- Svaka četiri meseca potpisujete deklaraciju Evroligi, u toj deklaraciji vi stavite da li dugujete ili ne dugujete igračima. Crvena zvezda je rekla da ne duguje iz prostog razloga što su napravljeni neki dogovori. Napravljen je dogovor da mi do kraja jula prošle godine izmirimo sve naše obaveze prema igračima i trenerima. Nismo uspeli da izmirimo sve što smo imali do kraja jula jer taj dogovor nije ispoštovan, da nam se pomogne. Ko da nam pomogne? Pa država. Čiji smo mi? A neprekidno govore da smo državni projekat.

Usledilo je objašnjenje kazne, ali i "peckanje" pojednaca:

- Mi smo poslali deklaraciju, potpisali. Nažalost nismo izmirili obaveze do kraja jula. Onda se pojavio Volters da pita kada će biti pare i izmirili smo. Pojavio se Holins - izmiril smo. Onda se odjednom pojavio, kao i 2017. kada je otišao, Dejan Radonjić. Interesantno je da su sve to igrači i treneri vezani za Miška Ražnatovića kao menadžera. U međuvremenu počinje ta ELPA da šuška, da obilazi igrače, da pita koliko vam duguju plata... Oni se samo za to interesuju. Onda se odjednom pojavljuje BAT (FIBA), što se nikada nije desilo u Evroligi, pojavljuje se Radanov sa 100.000 evra koliko mu se kao duguje. Znate koliko ima klubova na BAT-u, između ostalog i našeg konkurenta Partizana za trenere i igrače, ali baš mi smo interesantni. Sve počinje da se ubrzava. Promena trenera u Zvezdi, Vlada Jovanović, misle mi ćemo to lako da išamaramo. Mi ubacimo iz prve u petu, dođe Duško Ivanović, 10-0, počinju da nas shvataju ozbiljno. Najpre posle poraza u ABA ligi kada smo ih pobedili 15-16 razlike, a onda u istorijskoj utakmici u Evroligi, koja će biti uvek zapisana. Kažu bila fantastična atmosfera, ok, nije bilo gađanja, topovskih udara ali je bilo vređanja.

Dejan Bodiroga je postupio korektno prema srpskom prvaku.

- Bodiroga razume srpski i zna šta se događa na utakmici. Mi smo sa njim imali nekoliko konstruktivnih razgovora, bez obzira na razmirice iz prošlosti imamo korektan odnos. On je juče eksplicitno rekao da Evroligi treba da Kampaco igra.

Zaključak za kraj:

- Kraće igranka, kreće napad na Zvezdu, pojavljuje se Kampaco. Povećava se stepen ugroženosti. Umesto da se dozvoli Kampaco, onda se pravi ovakav slučaj. Mi jesmo u prekršaju, ali mi smo u sporazumu prema kome izmirujemo obaveze - rekao je Nebojša Čović.

Kurir sport