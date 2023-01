MIJAILOVIĆ O VELIKOM BROJU STRANACA: Ne možemo da izmislimo domaće igrače! Partizan nije reprezentacija!

Prvi čovek KK Partizana Ostoja Mijailović govorio je otvoreno o aktuelnoj sezoni, očekivanjima, ali i kritikama pojedinih navijača.

Kod određenog dela navijača pojavilo se nezadovoljstvo zbog velikog broja stranaca u klubu.

"Jednom smo sklonili transparent koji kaže da mi nećemo strance u timu. Ovo nije reprezentacija. Ovo je timski sport, nije toliko važno da li je trener iz Čačka ili Bijelog polja. Kakve to veze ima? Zašto mora da ima veze? Da imamo 9 igrača iz Srbije, a 3 stranca. Vi ste me prvo pitali da li ima trofeja, a ne da li igraju stranci. Mi da možemo da imamo 12 srpskih igrača imali bismo, ali nije moguće da dovedemo Bogdanovića, Jokića ili nekog ko ima desetine miliona dolara ugovora. Nama nije prevažno to već da igramo Evroligu i osvajamo trofeje, a najvažnija stvar od svega je da nikome u hali nikada ne fali dlaka s glave", rekao je Mijailović gostujući u jutarnjem programu na "TV Prva".

Partizan ove sezone ima ubedljivo najveću posetu u Evroligi.

"Partizan ima košarkašku publiku, hvala svim navijačima koji kupuju karte jer smo oborili rekord po broju sezonskih ulaznica, respekt je i za fudbalske timove da imate 11.500 sezonskih karata. Ne negoduje naša publika, voleli bi svi da imaju sve srpske igrače, ali jednostavno mi to ne možemo da biramo jer da možemo birali bismo da možemo. Ne možemo da izmislimo domaće igrače, dovoditi domaće igrače od 36 godina koji sede na klupi samo da bismo ih imali ne ide. Svi timovi u Evorpi bi voleli da imaju domaće igrače, ali to nije moguće. Španija., Litvanija, svi su u stom sosu, nema domaćih igrača. Sinoć je najefikasniji bio Uroš Trifunović, pogledajte dalje Koprivica, Vukčević, Anđušić, Smailagić, Avramović to su sve domaći igrači. To se pravi fama zbog broja domaćih igrača u redovima gradskog rivala i zato se to radi. Svako koristi prednost kao alat da se podigne, ja sam ponosan na sve što smo uradili i kao Srbin. Pogledajte tabelu, zaista pohvalno gde su Zvezda i Partizan. Ekipe sa velikim budžetima su iza nas poput Armanija koji je pretposlednji", istakao je prvi čovek crno-belih.

Kurir sport/B92