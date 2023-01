MISTERIOZNA PORUKA DUŠKA IVANOVIĆA! Trener Crvene zvezde govorio o Kampacu - da li je ovom izjavom mnogo toga otkrio?

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su novu pobedu u ABA ligi, pošto su večeras u Podgorici slavili protiv Budućnosti rezultatom 76:56.

Nakon utakmice, trener beogradskog tima Duško Ivanović istakao je da je veoma zadovoljan kako je njegova ekipa igrala večeras.

- Veoma sam zadovoljan pobedom, veoma sam zadovoljan kako smo igrali, zadovoljan sam prijemom, publikom. Sve je ispalo dobro, mislim da smo od početka znali šta hoćemo u igri i odbrani i u napadu. Iako moram da kažem, prvi put ove sezone, prvi put ove sezone smo igrali bez tri ili četiri igrača koja nisu imala dovoljnu maksimalnu koncentranciju i agresivnost da igraju u dresu Crvene zvezde.

Sjajan meč je odigrao Fakundo Kampaco, koji je na svom kontu imao 14 poena i 12 asistencija.

- Kampaco znamo svi koji kvalitet ima, ali, iznad svega je veliki profesionalac. Svaki trening odradi 100%, tad možeš i loše da odigraš, ali daj 100 odsto, i to je ono što tražim od mojih igrača. Neki nisu dali, ali on je dao. On je napravio veliku razliku, on će za sada igrati samo ABA ligu, a videćemo šta će biti kad će početi da igra Evroligu.

Kurir sport