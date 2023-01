NIJE ANĐUŠIĆ SPAVAO KOD MENE! Malo šale ne može da škodi, Nedović otkrio - Očigledno ga žena nije izbacila iz stana!

Posle vanredne konferencije Nebojše Čovića, na parket Pionira istrčali su košarkaši Crvene zvedze, koji su odradili poslednji trening pred put u Kaunas.

Tim Duška Ivanovića u petak od 19 sati očekuje novi meč u Evroligi, protiv ekipe Žalgirisa.

U razgovoru za srpske medije, plejmejker crveno-belih Nemanja Nedović rekao je da je ekipa maksimalno fokusirana pred narednu utakmicu.

- Osećam težinu utakmice sa Žalgirisom posebno zbog same pripreme. Maksimalno smo fokusirani za Kaunas i svesni smo da brejk može mnogo toga da nam donese - rekao je Nemanja Nedović.

Košarkaš Crvene zvezde osvrnuo se na nedavnu situaciju u kojoj je glavni akter bio Danilo Anđušić. Podsetimo, iskusni šuter je posle jedne pobede Partizana skandirao na ružan način o večitom rivalu.

Anđušić se ubrzo izvinio zbog ružnog gesta, a tada mu je Nedović ponudi da prespava kod njega, zbog supruge Ivane.

- Nije Anđušić spavao kod mene, nije ga izbacila žena očigledno. Svako će to da shvati na način koji želi, Anđušić je moj prijatelj i malo smo se našalili, to je to - objasnio je Nedović.

Kurir sport