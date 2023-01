UŽIVO, VIDEO! VALENSIJA - PARTIZAN: Crno-beli traže osvetu u Španiji

Košarkaši Partizana od 20.45 u utakmici 20. kola Evrolige gostuju Valensiji.

VALENSIJA - PARTIZAN Hala: Fuente De San Luis, Valensija Sudije: Sreten Radović, Žozef Bisang, Mišel Rosi VALENSIJA: Puerto, Prepelič, Pradilja, Veb, Lopez-Arostegui, Ferando, Radebau, Dubljević, Aleksander, De Larea, Mari. Trener: Aleks Mumbru. PARTIZAN: Vukčević, Ledej, Avramović, Panter, Smailagić, Papapetru, Egzum, Naneli, Lesor, Trifunović, Anđušić, Madar. Trener: Željko Obradović.

Obe ekipe ulaze u utakmicu sa identičnim odnosom pobeda i poraza - 9 trijumfa i 10 izgubljenih. Ali, jedan od 10 poraza crno-beli su doživeli upravo od današnjeg rivala u Areni rezultatom 100:96.

Pred duel sa španskim timom, trener crno-belih Željko Obradović je izjavio:

"Sećamo se utakmice koju smo igrali u Beogradu, izgubili u produžetku na neki način. Oni su ekipa koja je uprokos problemima koje ima u poslednje vreme uspela da igra dobro i u Evroligi i u španskom prvenstvu. Vraćaju im se igrači posle povreda, kompletiraju roster. Ono što važno jeste da su protiv Asvela igrali po prvi put neke odbrane koje do sada nisu pokazivali u Evroligi, četiri zona i čovek na De Kolou i zona dva - tri, tako da moramo probati da se spremimo za to da ne bi bilo iznenađenja na utakmicu. Teška utakmica sigurno, ponavljam sećamo se svega kako je to izgledalo u Beogradu", poručio je Obradović.

Aleksa Avramović nije igrao u prvom duelu sa Valensijom, a pred ovaj meč kaže:

"Posle pobeda protiv Baskonije i MZT-a idemo tamo u dobrom raspoloženju. Želja nam je da se spremimo što bolje. U ritmu smo, odiglali smo prethodne dve utakmice dobro i hajmo da pokažemo da na gostujućem terenu možemo da odigramo dobro kao kod kuće. Valensija nam je ostala dužna od prošlog puta kada smo izgubili posle produžetka, kada smo imali sve konce u svojim rukama. Znamo šta su im vrline i mane, španska ekipa koja trči veoma dobro i oslanja se na igru u tranziciji. Idemo da pobedimo", istakao je Avramović.

Kurir sport