IVANOVIĆ POSLE POBEDE U ŽELEZNIKU: Nisam zadovoljan kako je Kampaco igrao!

Trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović rekao je da su igrači pružili maksimum u meču protiv FMP-a, kao i da je najvažnije da budu spremni za nastavak takmičenja u Evroligi.

"Ja mislim da su svi igrači pokušali da daju svoj maksimum u ovom momentu. Za ove ekipe koje igraju Evroligu zaista je teško. Moramo da se priviknemo i pokušao sam da dam svim igračima da malo odmore, da igraju zavisno od njihovog stanja, tako da videćemo u utorak (meč protiv Virtusa u Bolonji), u utorak moramo da budemo 100 odsto fizički spremni", rekao je Ivanović na konferenciji za novinare.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na gostovanju ekipu FMP-a sa 99:84 (24:19, 30:23, 24:24, 21:18), u meču 17. kola ABA lige.

Zvezda na prvom mestu ima učinak 15/1, a FMP je trenutno treći sa 12 pobeda i pet poraza.

Ivanović je čestitao igračima tima iz Železnika na prikazanoj želji.

"To je ono što svaka ekipa treba da ima, to će nama trebati u narednim utakmicama, da igramo kao što su oni igrali sa tim žarom", dodao je on.

Trener Zvezde nije bio zadovoljan igrom argentinskog košarkaša Fakunda Kampaca (osam poena i šest asistencija), koji će u Evroligi igrati od početka marta.

"Ja baš večeras nisam zadovoljan kako je on igrao. Sigurno je da će da nam pomogne, ima još mesec dana da uđe u formu", rekao je Ivanović.

Zvezdu u utorak očekuje meč u 22. kolu Evrolige na gostovanju protiv Virtusa iz Bolonje. Naredni meč u ABA ligi Zvezda igra na svom terenu protiv Igokee

