HRVATSKI BISER DOMINIRA U ABA LIGI! Rudan nakon VELIKOG priznanja ispričao ZANIMLJIVU priču - evo od kog igrača je MNOGO naučio!

Košarkaši Mege u sjajnoj su seriji od četiri uzastopne pobede u ABA ligi. Ubedljivo najmlađi tim u regionu u prethodna četiri kola nadigrao je FMP, Igokeu, Zadar i Cibonu i stigao do osme pozicije na tabeli koja vodi u plej-of.

Poslednji duel u Zagrebu koji je Mega ubedljivo rešila u svoju korist rezultatom 106:72 obeležio je Matej Rudan koji je postigao 21 poen, bez promašaja u šutu iz igre 7-7, uz pet skokova i dve asistencije za ukupan indeks korisnosti 32, što mu je donelo MVP titulu 17. kola regionalnog takmičenja.

“Individualno priznanje nije toliko važno, najbitnije je da tim pobeđuje”, poručuje Rudan koji je prvi put poneo laskavu titulu najkorisnijeg igrača u ABA ligi i dodaje:

“Priznanja svakako prijaju, potvrda su dobrog rada, ali to sve pada u vodu ako ekipa ne pobeđuje. Mi smo sada u dobrom ritmu i značajno smo podigli formu. Vezali smo četiri trijumfa protiv ozbiljnih ekipa i evidentno je da rastemo kao tim. Cilj nam je da se igrački što više razvijamo, ali imamo i veliku želju da se plasiramo u plej-of što bi bio sjajan uspeh”.

Rudan je pre dve godine stigao u redove Mege i to iz minhenskog Bajerna:

“S obzirom da sam bio ubedljivo najmlađi u ekipi, nisam dobio mnogo prilike da igram. Želeo sam da promenim sredinu i kada se pojavila opcija za dolazak u Megu, nijednog trenutka nisam razmišljao. To je najbolja moguća stvar koja može da se desi mladom igraču. Dovoljno je samo pogledati šta su igrajući u Megi od svojih karijera napravili Jokić, Micić, Luvavu, Jaramaz, Simonović, Jović… i da ih sve ne nabrajam. To je dokaz da Mega definitivno ima najbolju moguću školu za mlade igrače”.

Zanimljivo je da je Rudan u Minhen otišao iz Cibone sa samo 16 godina.

“To je vrhunski klub, jedan od najvećih na svetu, istinski sportski brend. Tamo sam došao kao klinac i rano ušao u svet profesionalaca, što mislim da će mi mnogo značiti. Imao sam sreću da sam delio svlačionicu sa izvanrednim igračima poput Mačvana, Radoševića, Lučića, Đedovića, Bartela… Mnogo sam im zahvalan, jer su me naučili mnogim životnim stvarima, poštovanju prema starijima, kako biti dobar saigrač i na pravi način me oblikovali kao čoveka”, priseća se Rudan i posebno ističe sjajan odnos koji je imao sa Milanom Mačvanom:

“Oduševio me je koliko je dobra osoba. Imao sam samo 17 godina, a on je bio toliko strpljiv i davao mi je savete svakodnevno. Trudio sam se da sve upijam, da stalno učim od njega. To su bili neki detalji, košarkaške finese, kako da se postaviš u određenoj situaciji, kako da iznudiš faul… Isti je slučaj bio sa Vladimirom Lučićem, Leonom Radoševićem i Nihatom Đedovićem”, objašnjava Rudan.

To što je Rudan završio pod obručima nije nimalo čudno, s obzirom da u sebi nosi košarkaški gen, ali je kao mali silno želeo da postane vaterpolista:

“Otac i majka su igrali košarku. Moja mama je Gordana Rudan i ona je sa Splitom bila prvakinja Hrvatske, igrala je i Evroligu. Ipak, dok sam bio mali draži sport mi je bio vaterpolo. Trenirao sam uporedo košarku i vaterpolo do svoje 12. godine. Ali, kada je sve to postalo isuviše naporno morao sam da napravim izbor i to je bila košarka, jer sam ipak bio bolji košarkaš nego vaterpolista”, otkrio je Rudan.

Izuzetno talentovani krilni-centar ne krije da mu je san odlazak u NBA, da je Mega najbolja odskočna daska za najkvalitetniju ligu sveta, ali je čvrsto sa obe noge na zemlji:

“Trudim se da ne razmišljam previše unapred. Fokusiram se samo na prvu narednu utakmicu, da igram dobro i što više pomognem timu. Mislim da treniramo više od ostalih ekipa i to je sjajna stvar, jer to doprinosi našem napretku koji je vidljiv. Imamo sjajnu hemiju u ekipi, mlada smo ekipa i pokušaćemo to da iskoristimo na najbolji mogući način i ostvarimo što bolje rezultate. Naredni meč nam je protiv Partizana, koji ima fantastičan tim. Sa nestrpljenjem očekujemo taj duel. Nadam se da će hala sportova “Ranko Žeravica” biti puna, da će publika uživati i da ćemo odigrati dobru utakmicu”, zaključio je Rudan.

