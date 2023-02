OSTOJA IZNEO "PRLJAV VEŠ"! Bez dlake na jeziku o nefer potezu Trinkijerija i JATACIMA U PARTIZANU koji su naneli štetu klubu!

Predsednik KK Partizan, Ostoja Mijailović, potpuno otvoreno govorio je o izuzetno teškom periodu u kom se klub našao nakon šokantnog odlaska trenera Andree Trinkijerija.

Gostujući u popularnom košarkaškom podkastu "Kod Luke i Kuzme", predsednik Partizana otkrio je nepoznate detalje o prekidu saradnje sa italijanskim košarkaškim stručnjakom.

Taj njegov odlazak i način na koji je otišao, sa jatacima koji su bili u Partizanu, koji su napravili štetu klubu, ja ne mogu da prihvatim.

Pod vođstvom Andree Trinkijerija Partizan je osvojio ABA Superkup i Kup Radivoja Koraća, ekipa je obezbedila prvo mesto pred plej-of ABA lige, a u Evrokupu crno-beli su imali najbolji skor pred četvrtfinale i obezbeđenu prednost domaćeg terena do kraja takmičenja. Euforija je bila ogromna, navijači su uživali u partijama voljenog kluba i sve je mirisalo na povratak u Evroligu.

Međutim, desila se korona i Partizanovi snovi su se srušili kao kula od karata. Samo godinu dana kasnije, situacija je izvrnuta naglavačke.

Mijailović priznaje da mu je ta sezona bila najmučnija od dolaska u klub i da je iznenadan odlazak Trinkijerija žestoko uzdrmao klub.

"On je pronašao nefer način da ode. Radilo se o svega par sati, oko plaćanja jedne plate. FIBA je rekla da treba da se plati još jedna plata od tih deset i on je pronašao tu rupu sa insajderom iz kluba koji mu je javio tu vest. I na taj nesportski, nefer način je otišao. Da mi je rekao da želi da ode iz Partizana jer je 'izgoreo', koji bih izbor imao? Da ga zadržim na silu, iako ima ugovor? Onda je otišao i korona nas je upropastila. Kao klub smo izgubili gotovo tri miliona evra novca i to na ceo dug koji je Partizan imao. To je za mene bio novi udarac. Za svih šest godina, taj dolazak u Partizan i situacija kad (Trinkijeri) napušta ekipu i teška finansijska situacija, bila mi je najteža", priznao je Mijailović.

foto: Printscreen

Prvi čovek Partizana ne krije da ga je duboko pogodio način na koji je Trinkijeri otišao iz kluba.

"Nisam čovek koji mrzi. Iznerviram se u trenutku i najviše u životu ne volim nepravdu. Kad je neko u pravu, a ja pogrešim, recite mi i platiću račun ako sam pogrešio. Meni je njegova interpretacija te situacije bila pogubna, jer je klub prema njemu zaista bio korektan sve vreme i izlazili smo mu u susret i za ono što mu nije bilo prema ugovoru, ali ne mogu da kažem da on nije davao. Doneo je Partizanu vrednost kakav Partizan pre toga godinama nije ima On je pre Partizana bio trener Evrokupa, a ne Evrolige i koliko god da je rizikovao tim prihvatanjem da dođe, dao je nešto Partizanu, a to kako je otišao, sa jatacima koji su napravili štetu klubu, to ne mogu da prihvatim. Da mi je rekao svoju odluku, seo bih sa njim i rekao mu da sagleda štetu koja bi nastala time. To se ne bi tako završilo sa te ekonomske strane da sam imao informaciju o njegovoj nameri. Tu sam zamerio i to je jedino što me je pogodilo", rekao je Mijailović.

Kurir sport