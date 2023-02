ZVEZDA I PARTIZAN NEMAJU INTERES DA IGRAJU ABA LIGU! Pešić se obratio Srbiji: Padne li jedan od četiri stuba - košarka postoji!

Selektor reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić, govorio je o trenutnom stanju srpske košarke.

Nakon polufinala Kupa Radivoj Koraća, Pešić je govorio u zgradi Univerziteta u Nišu govorio u debati sa prof. dr Miodragom Kocićem.

Između ostalog, Pešić je pričao o srpskim klubovima i takmičenjima u kojima oni igraju.

"ABA ligu smo prihvatili kao takvu 2001. godine. Tada je to bila dobra ideja, danas je ona prevaziđena. Danas svi želimo da idemo u Evropu, da igramo tamo. Zvezda i Partizan nemaju interes da igraju ABA ligu, odnosno imaju jer je to jedini prohod da se igra u Evroligi. To mi podržavamo, ali pošto se na nivou Evrope dešavaju promene, mi za to moramo da se pripremimo. Ovo je idealno vreme da u toj tranziciji, mi formiramo našu profesionalnu ligu i da onog trenutka, kada jednog dana Evroliga postane, a to znači da će se proširiti, da će možda biti dve konferencije, onda moramo da se pripremimo za našu ligu", rekao je Pešić i dodao:

"Kada se to desi, da imamo Zvezdu i Partizan, Megu, FMP-a, Student iz Niša, Vojvodina, igraju tu Ligu i da iz te Lige se igra u Evropi. Danas nijedan klub u Srbiji (ne računajući Zvezdu i Partizan) ne igra sa drugim klubom iz druge države. Želimo da se takmičimo sa Špancima, Turcima, Nemcima".

foto: @starsport

Veruje selektor da neke stvari mogu i drugačije da se rade.

"Šta je nas dovelo do toga, što kaže profesor, mi smo i dalje zemlja košarke, makar smatramo da jesmo. Mi nismo izmislili košarku, ali nismo ni kopirali. Puno smo učinili i to što smo učili znali smo da u pravom momentu primenimo. Ta naša kreativnost je jedinistvena u svetu. Kako biti na pravom koloseku u budućnosti. Želim da kažem mi moramo i dalje kući, bez obzira na medalje, nekako smo se uljuljkali, pa smatramo da smo mi, inače smatramo da smo nebeski narod, ali kada izađeš iz Srbije i kada živiš napolju, onda vidiš da i drugi rade, i da nam to ne smeta".

"Moramo da razumemo da neko, nešto, bolje radi od nas. To mi ne moramo da priznamo, ali da znamo da neko radi bolje i da nam to ne smeta, već naprotiv. Uspešni ljudi, treneri, su oni koji su spremni da uče. To je pravi put da budeš bolji".

Četiri stuba koja drže košarku.

"Nije ovo nikakva kritika, nego jednostavno vremena donose nove izazove, puno puta sam govorio o tome. Košarkaški teren ili košarka, ona stoji na četiri stuba, četiri noge – to je selekcija, drugi stub je metodika, treća je sistem takmičenja, a četvrta pravila igre. Razmrdali se jedna ili padne li jedna noga, teren ne postoji. Teško ga je vratiti. Šta to znači? To znači da selekcija, govorim za vrhunski sport, ne govorim o dečacima i devojčicama koji žele da igraju košarku, već o onima koji mogu i znaju da igraju, to je ciljna grupa".

"Talenat nije sreća, a zašto nije? Te talente, ako ne prati radi, od sreće može da postane nesreća. Vrlo je kratak put od sreće do nesreće. Zato i kažem, mi treba da tražimo neke nove puteve. Možda ovde ima od prisutnih koji mogu da kažu: “Pogledaj selektore kako ste izgubili od Italije? Što nisi pustio Jokića da igra 40 minuta, pa da umre na terenu?“. Ovo nije tema danas da razgovaramo o rezultatima, to smo već dobili. U Srbiji imamo mnoge koji brinu tuđu brigu, ti iz medija, koje smo i pozvali ovde. ’Ajde da malo razgovaramo o košarci, da se složimo ili ne složimo", zaključio je Svetislav Pešić.

