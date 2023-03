OGLASIO SE LUKA VILDOZA: Argentinac OTKRIO šta se desilo u Atini i da li NAPUŠTA Zvezdu!

Grčki mediji su na zvona preneli informaciju da košarkaš Crvene zvezde Luka Vildoza napušta klub i prelazi u Panatinaikos na kraju sezone.

Povodom ovih spekulacija oglasio se sjajni Argentinac.

"Bili smo u avionu i kad smo sleteli počele su da mi stižu poruke, telefon mi se ‘zapalio’, svi su me pitali za to. Odmah sam pozvao svog agenta, bio je u čudu, prvi put je čuo za to. Normalno je da klubovi prate i gledaju igrače, ništa to nije novo, prate se svi svuda, ali ništa od ovoga nije istina”, rekao je Vildoza za "MONDO".

Potom je upitan kakve su njegove želje i da li ostaje u Beogradu.

"Sjajno se osećam ovde zaista, život je dobar, volim klub, saigrače. Ne zaboravljam da me je Zvezda vratila u život i pomogla mi da postanem ovo što sam sad. Kada sam se vraćao iz NBA bio sam niko, ne bih ovo postao bez kluba. Da jasno kažem - da, ostao bih i sledeće sezone. Imam i ugovor na još jednu godinu. Naravno niko ne može da zna šta će biti na leto, zavisiće i od rezultata i svega. Videćemo, ali želim da ostanem.", jasan je Vildoza

foto: Starsport

Šta se desilo protiv Panatinaikosa, a prethodno Albe i Bajerna.

"Previše smo se opustili, mislili smo da je gotovo, da smo pobedili. Onda su oni počeli da pogađaju, publika se uključila, prestali smo da igramo košarku. Počeli smo da sumnjamo u sebe, primetili su to i naši rivali, sve to su dobri igrači koji će te "ubit"’ ako im daš šansu i baš to se dogodilo.Naš pristup mečevima koji su već viđeni kao dobijeni je bio loš. Kao da smo i mi mislili da je pobeda upisana. Trebalo je da budemo ponizni, strpljiviji. Kad treba da zatvorimo meč, opustimo se. Pogledamo semafor, vidimo da vodimo i onda odugovlačimo u napadima, čekamo da istekne vreme, umesto da igramo svoju igru. Mi smo najbolji kada trčimo, igramo u tranziciji… Kad nema fokusa i odbrane, teško nekoga možemo da pobedimo", zaključio je Luka Vildoza.

Kurir sport / Mondo