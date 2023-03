TITULA U ABI NE GARANTUJE EVROLIGU: Bivši trener Zvezde objasnio šta je KLJUČ i analizirao večite rivale!

Andrija Gavrilović bivši trener Crvene zvezde analizirao je situaciju u srpskoj košarci i predstojeći večiti derbi u ABA ligi.

"Više titula ABA lige ne donosi automatski učešće u Evroligi i plasman u plej-of je ključna stvar. To je od presudnog značaja za planiranje sledeće sezone, budžet... Klubovi su zaista pod pritiskom, ali za navijače je to veliki dobitak, jer gledaju mnogo zanimljivih utakmica, derbije u dva takmičenja, ne računajući Superligu. Za ono što je prisustvo košarke u svakodnevnom životu u Srbiji, to je veliki dobitak, kao i za razvoj košarke. Govorimo o najvišem nivou, superprofesionalizmu. Naravno, razvoj treba da bude uravnotežen i sa onim što se dešava van Zvezde i Partizana, ali ipak elita donosi veliki spektakl. Mnogo gledalaca, veliki odjek u medijima i ovakvu sezonu još nismo imali", rekao je Gavrilović u razgovoru za "Mozzart Sport"

foto: Starsport©

Potom je analizirao predstojeći večiti derbi. "Za oba trenera možemo da kažemo da su jugoslovenska škola i da obojica daju veliku važnost odbrani. Željko Obradović je na vreme shvatio da ekipa koju ima nije satkana od igrača kojima odbrana može da bude najvažnija karakteristika. Našao je ravnotežu u ritmu igre, broju šuteva, jer ipak ima igrače kao što su Kevin Panter, Dante Egzum, Jam Madar koji lako kreiraju i nalaze šuteve, ali nisu veliki defanzivci. Baš u nalaženju ritma koji im odgovara se krije i uspeh i napredak ekipe u toku sezone. Pobede iz poslednjih nedelja predstavljaju veliki skok u formi", objasnio je bivši trener Zvezde.

Šta bi moglo da presudi i koje u prednosti?

"Šanse su 50 - 50. Zvezdino oružje može da bude što nakon poslednjih poraza postoji mogućnost da tim pokaže reakciju. Još smo u delu sezone gde ekipa treba da reaguje, da pokaže da do kraja želi i može da brani titulu u ABA ligi i mora otpočetka da podigne nivo igre. Kao i da se vrati hemija koja sada oscilira, na momente izgleda i da je nema. Zvezda mora da se pokaže kao mentalno jaka i ujedinjena od početka utakmice. Partizan s druge strane, treba da održi formu i solidnu igru i da nastavi u istom ritmu. Videćemo kakvo će lice Zvezda da pokaže. Očekuje se da igrači reaguju, a iskusni su, igrali su već derbije, pobedili i smatram da će uspeti u tome", zaključio je Andrija Gavrilović

Kurir sport