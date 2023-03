OGLASIO SE MATIJAS LESOR: Evo šta je rekao o incidentu na kraju meča sa Filipom Petruševim

Minuli košarkaški derbi između Partizana i Crvene zvezde dobio je svoju petu četvrtinu zbog incidenta po završetku meča.

Partizan je u bitnoj utakmici za prvo mesto u ABA ligi posle velikog preokreta i minusa 20 poena, savladao večitog rivala sa 92:81.

Dominirao je Matijas Lesor sa 27 poena i 8 skokova, ali je po završetku utakmice napravio nepromišljen potez.

Dva puta se zaleteo ka Filipu Petruševu, a dan kasnije se izvinio za svoj potez.

„Prvo, želim da se izvinim navijačima i ljudima koji nas podržavaju, i onima koji vole isport. Kao i navijačima koji su mi iskazali neverovatnu ljubav i poštovanje, takođe mojim saigračima, stručnom štabu i celoj organizaciji što sam onako reagovao. Zbog prezentovanja sebe i ovog kluba u lošem svetulu. Kao sportisti moramo da se držimo visokih standarda, i moramo uvek da se ponašamo primereno u svakoj situaciji“, rekao je Matijas Lesor za Mozzart Sport.

Nastavio je Lesor...

"Međutim, hteo bih da naglasim: prvi put u devet godina profesionalnog bavljenja košarkom sam akter ovakvog incidenta, za razliku od drugog protagoniste koji ima istoriju učešća u ovakvim situacijama i haosu. Osetio sam potrebu da zaštitim sebe i moje dostojanstvo nakon brojnih provokacija i nakon što me je dotični u četvrtoj četvrtini udario. Ne toliko jako, ali dovoljno da mi izbije vazduh. Da su to bile samo reči, ne bih uopšte reagovao. I ostavio bih to na čistoj košarkaškoj borbi, ne bih izgubio pribranost, kao što jesam. Ovo nije izgovor, ali verujem da naši navijači i navijači uopšte, koji su gledali jučerašnju utakmicu, trebalo bi da znaju šta se desilo. Istina je da nisam napao, već reagovao. Nažalost, na način koji je pogrešan, na način koji ne bi trebalo da se desi na košarkaškom terenu. Trebalo je samo da uživam u velikoj pobedi sa mojim saigračima i navijačima“.

Kurir sport