JOKIĆA MRZI DA IGRA ODBRANU! Novi udar na Srbina: Amerikanac u OČAJU izvukao NEOBIČAN parametar protiv superstara Denvera!

Srpski superstar Nikola Jokić potukao je mnoge rekorde u NBA ligi, a sad je iskočio još jedan zanimljiv detalj.

Naime američki novinar Zek Lou skrenuo je pažnju na neobičan statistički parametar po kom Nikola Jokić predvodi NBA ligu.

Reč je o nogom šutnutim loptama kojih centar Denvera ima 45, dok drugi košarkaš na toj listi prekršaja igre ima samo 17.

"To je njegov načina da kaže ‘Mrzi me da igram odbranu‘, To je pametno... Ne treba da dozvoljavamo da šutiraju loptu u karate stilu", rekao je Lou za ESPN.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Izjava Loua je novi udar defanzivnu igru Nikole Jokića, a sa kojima je započeto još od prvog nagoveštaja da bi mogao po treći put da postane MVP lige, a kulminacija je dosegnuta lošom serijom Denvera.

Jokić ove sezone ima jedan od najboljih defanzivnih rejtinga u prilagođenoj statistici. Kada je reč o igračima koji imaju projektovanih 2.000 minuta po okončanju regularne sezone, bolji od Jokića (109,8) po tom parametru su samo Rudi Gober (109), Džoel Embid (108,6), Bruk Lopez (108,4), Nikolas Klekston (108,1), Evan Mobli (108), Džeret Alen (107,7) i vodeći Janis Adetokumbo (107).

