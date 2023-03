FILIP PETRUŠEV OTVORIO DUŠU: To je ono na šta sam navikao...

Filip Petrušev centar Crvene zvezde dao je opširan intervju za sajt Evrolige.

On je prošle sezone nastupao za Efes gde je igrao 9,9 minuta za Efes i beležio 5,2 poena u proseku.

Sada u Crvenoj zvezdi beleži 10,8 poena i 4,9 skoka u proseku po utakmici.

"Ovde sam odrastao. Ovde se osećam prijatno. Ne moram da razmišljam ni o čemu drugom osim o košarci To donosi možda malo veći pritisak, tako nešto, ali sviđa mi se. To je kao pravi dom", rekao je Petrušev u najnovijoj epizodi 'Focus On'

Zadovoljan je svojom sezonom u Efesu.

"Bila je to moja prva prava profesionalna godina. Bila je to dobra godina za učenje za mene. Nije na kraju bila sjajna godina u smislu igranja, tako da sam samo tražio tim u Evroligi koji će mi omogućiti da imam veću ulogu, da igram više i da se razvijam, jer sam prošle godine stekao osećaj šta je Evroliga. U nekim utakmicama sam pokazao da mogu da se takmičim sa tim momcima i da imam važnu ulogu u timu. To je ono na šta sam navikao: imati veću ulogu, imati veću minutažu. Želim da učim, ali učim na terenu dok igram, učim kroz one greške koje će se desiti, jer si još uvek mlad igrač koji pokušava da se dokaže i još se navikavaš na ligu."

U Zvezdi je pokazao šta zna.

"Bilo je mnogo nedoumica od prošle godine, tako da mora biti mnogo dokazivanja [ljudi nisu u pravu], kao što je bitno pokazati ljudima da zaista mogu da se takmičim na ovom nivou. Plej-of je očigledno na umu, definitivno je svima u glavi, svi znaju za to, ali i svi znaju koliko je teška Evroliga, posebno sa 18 timova, samo osam ide dalje. Svaka utakmica je zaista važna", zaključio je Petrušev

