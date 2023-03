PARTIZAN SVE BLIŽI TOP 8 - REBRAČA SMIRUJE STRASTI: Razumem želju da se osvoji Evroliga - ne treba se zanositi

Crno-beli su u prethodna dva meča napravili preokrete o kojima se priča - protiv Crvene zvezde su gubili 20 razlike, a pobedili na kraju 13. U susretu sa Efesom bili su u minusu 17 poena, a na kraju dobili 13 razlike.

Navijači su oduševljeni načinom na koji Partizan igra, pogotovo što više nema razlike između partija koje pruža kod kuće i na strani, a impresionirani su i nekadašnji košarkaši crno-belih.

"Čak i onda kada je ekipi išlo loše, u novembru i decembru, govorio sam da Željko Obradović zna svoj posao. To je najveći trener u Evropi. Ipak, euforiju treba spustiti. Razumem želju navijača da se osvoji Evroliga, ali za to će biti potrebno još mnogo truda i treninga. Ne treba se zanositi, već ići od utakmice do utakmice. Odličan rezultat je i plasman u TOP 8", rekao je Željko Rebrača za "Informer".

foto: Starsport

Podsetimo, košarkaši Partizana nalaze se na korak od plasmana u narednu fazu Evrolige. Do kraja takmičenja Partizan ima još pet utakmica, a sa dve pobede, plasman u četvrtfinale bio bi izvestan.

Sa jednom pobedom do kraja morali bi da se poklope druge rezultati, dok sve preko dva trijumfa - premija.

(Kurir sport/Informer)