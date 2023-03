NEUNIŠTIVI SRBIN DOMINIRA I BOLESTAN! Niko ne zna u kakvom stanju je Jokić odigrao DVE UTAKMICE U DVA DANA i došao do tripl-dabla!

Nikola Jokic over the last 6 Games: 37 PTS, 11 REB, 11 AST, 58% FG 35 PTS, 20 REB, 11 AST, 61% FG 28 PTS, 8 REB, 7 AST, 77% FG 30 PTS, 10 REB, 9 AST, 78% FG 24 PTS, 10 REB, 8 AST, 61% FG 22 PTS, 17 REB, 10 AST, 75% FG pic.twitter.com/Sa5C9QDJnR