TRESE SE REGION! Proslavljeni Hrvat tvrdi: Zvezda platila Ciboni 800.000 EVRA mesto u Evroligi! ČOVIĆ SE EKSPRESNO OGLASIO!

Franjo Arapović, proslavljeni hrvatski košarkaš i otac bivšeg igrača Cibone Marka Arapovića, tvrdi da je Crvena zvezda 2014. godine za 800.000 evra otkupila od Cibone mesto u Evroligi!

Podsetimo, Cibona je te 2014. napravila neviđenu senzaciju na Fajnal-foru regionalnog takmičenja u Beogradu. Cibosi su u polufinalu srušili favorizovanu Zvezdu i kasnije osvojili titulu pošto su u finalu savladali Cedevitu, koja je na senzacionalan način eliminisala Partizan.

Međutim, iako su na terenu izborili mesto u elitnom takmičnju, zbog teške finansijske situacije u klubu odustali su od učešća i njihovo mesto zauzela je Crvena zvezda.

Arapović, čiji sin je tada branio boje Cibone, tvrdi da je Zvezda platila ogromnu sumu novca Ciboni za mesto u eliti.

“Oni (Cibona) prodaju Evroligu Zvezdi, a mi znamo da je prodana. Sad taj čovek koji je najviše uzeo pravi apartmane na Krku, pet apartmana. Mislim sve se zna. Otvorimo to. Gledam televiziju gde predsednik Zvezde, Nebojša Čović, koga pita novinarka kako je dobila informaciju da su pre dva dana u Ljubljani od Cibone kupili Evroligu za 800.000 evra, a on kaže to je puno manje od 1.200.000 koliko je tražio ULEB. I šta sad?”, prisetio se Franjo Arapović u podkastu "ProSport".

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Njegove reči odmah je oštro demantovao prvi čovek Crvene zvezde Nebojša Čović.

Saopštenje vam prenosimo u celosti:

"KK Crvena zvezda Meridianbet najoštrije demantuje navode nekadašnjeg hrvatskog košarkaša, Franje Arapovića koji je gostujući u jednom tamošnjem mediju, izneo grubu neistinu da je „KK Crvena zvezda platio rukovodiocima Cibone 800 hiljada evra kako bi igrao Evroligu 2014.godine“?

Ukoliko ima bilo kakve materijalne dokaze, umesto što očigledno koristi KK Crvena zvezda za neke lokalne razmirice u hrvatskoj košarci, pozivamo Arapović Franju da ih i iznese.I nama kao klubu bi bilo vrlo zanimljivo da čujemo završnicu ove svojevrsne bajke, izrečene od čoveka koji odavno nema nikakav kredibilitet, i koji je svojevremeno kao razlog za odstranjivanje iz nacionalnog tima od strane velikana srpske košarke Dušana Ivkovića navodio svoju „nacionalnu pripadnost“?

Franjo Arapović bi zato umesto što spominje Crvenu zvezdu, kada već iznosi neistine, o svemu trebalo prvo da porazgovara sa tadašnjim predsednikom KK Cibona Acom Petrovićem i direktorom Domagojem Čavlovićem, posebno oko apartmana na Jadranskom moru i „fantomskog ručka“ u Ljubljani koga nikada nije bilo!

Posebno je zanimljivo da se Franjo baš sada „prisetio“ ovakvog detalja, i odlučio da nas sve „prosvetli“ ovakvom neistinom u koju samo budale, naivni, klimakterični, ili ljudi pod uticajem nekih psihoaktivnih supstanci mogu da veruju!

KK Crvena zvezda Meridanbet je jasno šta se radi, ko to radi, iz kog centra dolazi ova neistina i manipulacija, delovanje pojedinih medija i njihove kampanje – i to svakako nije Zagreb. Umesto bilo kakvog objašnjavanja ovakvih budalaština i uplitanja u „blato“ na koje se mnogi drugi pozivaju prethodnih dana, KK Crvena zvezda poziva naše navijače da prepoznaju trenutak i sve što se dešava oko kluba, podrže ekipu u utakmici 30.kola Evrolige protiv Baskonije, jer mnogi pokušavaju da „zaborave“ da je do kraja takmičarske sezone ostalo još više od 3 meseca, a da je jedini trofej u ovoj sezoni do sada osvojila ekipa Crvene zvezde.

Budite uz naš tim i pružite podršku ekipi u četvrtak na utakmici sa ekipom iz Vitorije", piše u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana.

Kurir sport