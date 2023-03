VOJVODINA BRANI ČAST: Srbija posle četiri godine ima tim na F4 u ženskoj ABA ligi

Posle pune četiri godine Srbija ima predstavnika na Fajnal-foru ženske ABA lige.

To je pošlo za rukom Vojvodini 021 iz Novog Sada, koje će u subotu od 19 časova igrati protiv aktuelnog šampiona, Celja iz Slovenije u polufinalu.

U prvom polufinalu od 16 časova sastaju se domaćin završnog turnira Budućnost iz Podgorice i bugarska ekipa Montane.

Pobednici će u nedelju od 19 časova igrati za titulu, a poraženi će tri sata ranije odlučiti ko je treći, a ko četvrti.

O Celju, jednom od najboljih timova u regionu, trener Vojvodine 021 Aleksandar Jovanović je rekao.

-Oni igraju 40 minuta po celom terenu agresivnu košarku. Prosto, nametnu kriterijum igre rukama i telom sudijama, koje od starta puste tu priču. Kada bi se držali nekih osrednjih pravila oni bi svi imali po četiri ili pet faula do kraja utakmice, a mi bi izveli možda 40 i više slobodnih bacanja. Međutim, oni su takva ekipa, nameću ritam. Trener ima autoritet, selektor je Slovenije, veoma uspešan klupski trener. Moraš da odgovoriš na jednak način, moraš da shvatiš da te niko neće maziti. Mi smo to uspeli na utakmici u Novom Sadu, ali su tada sudije uspele da sankcionišu to u nekoj meri. Ali, srce u junaka je ključ za igru sa Celjem.

Kurir sport