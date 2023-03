A SAD, PRAVAC KUĆI, NA SPAVANJE! HIT izjava Željka Obradovića nakon pobede, svojim košarkašima je rekao SAMO OVO!

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Olimpijakosa sa 90:75, u utakmici 30. kola Evrolige.

Crno-beli su sada na sedmom mestu na tabeli sa 17 pobeda i 13 poraza, i deli ih jedna pobeda od TOP 8!

Nakon meča, utiske je sumirao trener Partizana, Željko Obradović.

- Pobedili smo lidera Evrolige. Celu utakmicu smo kontrolisali u odbrani i igrali dobro u napadu. Ponekad smo promašivali šuteve, ali bila je dobra selekcija šuteva. Hvala navijačima za još kjedno neverovatno veče - kazao je Obradović i dodao:

-Znam da sam zadovoljan. Ovo što nismo igrali protiv Budućnosti, dao sam igračima da se osveže. Da ponovim, zadovoljan sam igrom. Oni su šutirali 0/12 za tri poena. Ponosan sam na igrače za sve što smo uradili. Mislim da ne treba da gledamo poziciju našu na tabeli. Ispred nas je teška utakmica protiv Olimpije u ABA ligi, posebno što ćemo igrati protiv Lesora.

Otkrio je Obradović šta je rekao igračima nakon meča:

- Rekao sam igračima posle utakmice, pravac kući, spavanje, odmor da se pripremimo za Olimpiju.

Pričao je Željko i o plasmanu u Top 8.

- Ja kada bih to znao i kada bih imao odgovore na sva ova pitanja, ja bih bio mađioničar. Znate li da igramo za 48 sati, a onda ponovo za 48 sati. Sada nas čekaju Barselona i Real. I sada, treba da očekujemo da budemo stalno na istom nivou. Kakav će maksimum biti, to ćemo videti. Ide nam Olimpija, to nam je mnogo važna utakmica. Probaću da igrače ubvedim da nam je Olimpija možda i najvažnija utakmica od svih koje nam predstoje.

Kurir sport