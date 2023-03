LEGENDA PARTIZANA RAZAPELA EVROLIGU, SUDIJE, JASIKEVIČIJUSA: Koliko života ima Šarunas? Šta treba da se desi da on dobije tehničku

Miroslav Berić, legendarni košarkaš Partizan osuo je paljbu posle meča po sudijama, ali i Evroligi zbog onoga što se dešavalo na meču Partizan - Barselona.

Za početak - arbitri.

- Nikada ne komentarišem suđenje, ali ovo večeras... Tendencija kod ovog turskog arbitra i ono šta je on radio je bilo toliko očigledno. I posle kao vraćaju nešto da bi na semaforu izgledalo to kako sada izlgeda. Zaista, neverovatno - počeo je priču Berić za Sport klub.

foto: Pritnscreen

Osvrnuo se zatim na ponašanje trenera Barselone i odnos sudija prema svemu tome.

- Koliko života Šarunas Jasikevičijuš? Evo pitam Evroligu javno, šta treba da se desi da on dobije tehničku grešku? Šta on sve sme da uradi na parketu i kako on sme da se ponaša...

Zatim je usledio poređenje.

- Obradović po svemu kod sudija ima četiri puta veću reputaciju. Pa, šta bi trebalo onda Željko da radi, da ulazi u teren i sapliće sudije - rekao je Berić i dodao da ovim ne želi da umanji zasluženu pobedu Barselone.

Kurir sport