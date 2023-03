KATASTROFALNE VESTI ZA PARTIZAN! ŽALGIRIS RAZBIO MONAKO: Crno-belima jedna pobeda može DA BUDE NEDOVOLJNA za top 8?!

Košarkaši Zalgirisa pobedili su Monako sa 79:70 u meču 31. kola Evrolige.

Litvanski tim odigrao je fantastičan meč i od početka do kraja kontrolisao zbivanja na terenu.

Ovo je rezultat koji nikako ne odgovara Partizanu, pošto je Žalgiris direktni rival crno-belima u borbi za plasman u top 8.

Posle ovakvog ishoda sve je izvesnije da će za plasman u četvrtfinale biti potrebno 18 pobeda, a postoji i varijanta gde je potrebno čak 19 pobeda?!

Dakle, Partizan će morati da pobedi najmanje u još jednom meču do kraja Evrolige. Ni to nije garancija! Naime, ako Baskonija i Žagiris dobiju po tri meča do kraja, a crno-beli samo jedan... Partizan neće biti u top 8.

RASPORED DO KRAJA: Žalgiris - dočekuje Valensiju, dočekuje Makabi, gostuje Bajernu Baskonija - dočekuje Fenerbahče, dočekuje Asvel, gostuje Olimpijakosu

Kurir sport