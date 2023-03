EMBID POBEGAO OD SRBINA - EKSPRESNO SE OPORAVIO I PREGAZIO DALAS: Veliki sam Jokićev fan, teško mi je što nisam igrao protiv njega

Filadelfija je na svom terenu savladala Dalas sa 116:108, i tako prekinula seriju od tri vezana poraza.

Veći deo meča u vođstvu je bio tim iz Teksasa, da bi Filadelfija na polovini poslednje četvrtine preokrenula i serijom 10:0 povela sa 110:103.

Džoel Embid je bio najefikasniji u domaćoj ekipi sa 25 poena, uz devet skokova, Tajriz Maksi je postigao 22 poena, Dentoni Melton je upisao 17 poena, dok je dabl-dabl zabeležio Džejms Harden sa 15 poena i 12 asistencija.

Luka Dončić je za goste upisao 24 poena i 10 skokova, poen manje je dodao Kajri Irving, uz šest skokova i pet asistencija, a Tim Hardavej je postigao 21 poen.

Podsetimo, Embid je prošli meč koji je Filadelfija igrala protiv Denvera propustio zbog povrede, dok su ga navijači prozivali da ne sme da stane na crtu srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

"Da li mislim da su moje šanse za MVP-a smanjene posle toga što sam propustio meč? Briga me. Kao što sam rekao, bitan je plej-of. Ako će jedna utakmica nekome da smanji šanse... Svi imamo loše utakmice, igrači propuštaju velike mečeve, to nije prvi put. I ne radi se tu o duelu Nikole i mene, on je sjajan, fantastičan igrač, kao što sam uvek i govorio. Jokić je dvostruki uzastopni MVP, jedan od najboljih igrača u ligi i ja sam njegov veliki fan. Bilo mi je teško što nisam igrao protiv njega", kazao je Embid i potom je objasnio da postoji razlog zašto nije igrao.

"Postoji i veći cilj na našem vidiku. To je da se uverimo da budemo zdravi za plej-of. Nemam ja više ništa da dokazujem... U tom prethodnom našem dulu smo pobedili i ja sam imao šta sam imao. A pričati da sam ja uplašem posle tog meča je glupo", zaključio je Kamerunac.

Filadelfija je na trećem mestu Istoka sa 50 pobeda i 26 poraza, a Dalas je na 11. mestu Zapada sa učinkom od 37 pobeda i 40 poraza.

